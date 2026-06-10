吳千語首度曝光4層奢華愛巢 廚房全套頂級家電盡顯極致品味 為「呢個人」搬進花園別墅

吳千語與「百億富三代」施伯雄在2023年結婚，成為「百億新抱」的吳千語並未完全息影，仍積極經營演藝事業及直播工作。雖然施伯雄曾表示拍拖初期爸爸施榮怡對吳千語感不滿，但無論家人如何對待，吳千語每逢過節都識做送禮予施家，結果成功融入施家，深受長輩疼愛。

吳千語施伯雄首度公開了4層高的愛巢

吳千語與施伯雄從拍拖到結婚一直愛得高調，並不時在社交平台分享甜蜜生活。近日夫婦二人接受內地家居雜誌訪問，首度公開了4層高的愛巢，室內裝潢奢華而充滿藝術品味，不僅讓外界一窺他們的精緻生活，處處細節更流露出兩人之間的甜蜜互動與深厚情感。

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吳千語客廳設計初衷是為了招待朋友

在片中，吳千語表示客廳設計的初衷是為了招待朋友，同時又要保留空間的呼吸感。整體以溫潤的白色牆面搭配深色家具，營造出溫暖舒適的氛圍。其中，一張粉色的弧形梳化是她的最愛，她形容這張梳化「像一個擁抱的感覺」，充滿親切感與歡迎的意味。客廳中最有趣的亮點，莫過於牆上一幅由藝術家 Jack Penny 創作的畫作。吳千語笑著向鏡頭揭示一個「秘密」：「大家有發現甚麼嗎？這個人有沒有一點長得像我老公？」她指著畫中那個有著捲髮、正在打高爾夫球的男人，甜蜜地說：「捲毛、天天打高爾夫，就是他！」間接透露了施伯雄的日常愛好，也讓這幅充滿諷刺幽默風格的藝術品，意外成為了他們之間的愛情見證。施伯雄雖然在影片中話語不多，卻時而現身陪伴，或是在吳千語介紹時投以寵溺的眼神，兩人之間無需言語的默契與甜蜜，早已融入了這個家的每一個角落。

廚房用料講究盡顯女主人品味

從客廳通往廚房的門拱，採用了來自法國、極為稀有的「Breche de Benou」大理石，其獨特而斑斕的紋理讓人驚嘆。吳千語表示，正因這塊石材太過特別，才特意與供應商精心設計，以突顯其顏色與紋理。吳千身為家中「煮飯擔當」，吳千語對廚房的設計也格外用心。西廚部分的中島，選用了來自巴西、名為「Taj Mahal」的石材，搭配她情有獨鍾的黃銅五金，期待留下使用的痕跡，充滿生活感。而另一側的中廚，則配備了全套德國頂級品牌 Miele 的廚房家電，從咖啡機、蒸烤箱到微波爐一應俱全，足見其對烹飪的熱愛與要求。除了公共空間，影片也展示了飯廳、主臥、浴室及衣帽間。其中，為了家中的兩隻愛犬，他們特意搬到這個有花園的房子，讓狗狗們有足夠的空間奔跑玩樂。吳千語在花園中愜意地說：「感覺回到家裡，一天的疲憊都可以消除。」

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吳千語忙碌到會忘記施伯雄

吳千語曾罕談夫妻關係，她指在婚姻生活中忘記另一半是很正常的事情，並指自己有時候忙碌到會忘記施伯雄：「就是你很忙的時候，可以很放鬆的做自己，然後不會太把他想起來，就是一個很舒服的狀態。」吳千語透露兩夫妻一日可能只會講一句說話：「因為有時候感覺我們一天可能講一句話『Hi』，然後『Good Night』。」不過，施伯雄隨即否認並指在睡前會總結一下，但吳千語反指自己不太習慣向伴侶總結日常：「我是會見到面才會說話的人，我不太會跟伴侶recap我今天幹了甚麼，我一般都不說的。」