樊亦敏三喜臨門豪氣請《愛·回家》劇組食飯 連李家鼎健康都慶祝埋

《愛·回家之開心速遞》中飾演「三太」白天鵝的樊亦敏（Amy），除了演技獲觀眾肯定，現實中更是圈內著名的隱形富婆。她憑藉敏銳的投資眼光累積豐厚身家，過往拍劇時曾出動價值過百萬的私伙Hermès手袋，貴氣由戲內帶到戲外，舉手投足盡顯豪門風範。出名慷慨的樊亦敏，近日又再出手「萬歲」，宴請《愛·回家》台前幕後享用豐富午餐，慶祝三大喜事。

樊亦敏「賀三喜」

三太在社交網貼出短片及台前幕後工作人員的合照，見一眾劇組人員在canteen食飯，她揭開這餐飯原來是「賀三喜」，除了慶祝樊亦敏生日，更一併賀楊明結婚、李泳豪YouTube頻道突破十萬訂閱；有工作人員爆料，指甚至連前輩李家鼎身體非常健康亦是慶祝其中原因，場面既熱鬧又溫馨。

樊亦敏封為「萬歲王」

據悉，樊亦敏在TVB人緣極佳，絕非單靠請客食飯。鏡頭前的她把巴辣又可愛的少奶奶演得活靈活現，鏡頭後則是暖心代表，無論在《愛·回家》還是早前主演的《神耆小子》拍攝期間，她都頻頻自費為工作人員加餸、請下午茶，被幕後封為「萬歲王」。