吳文忻離世｜彭秀慧公開吳文忻最後身影！姊妹相擁畫面惹鼻酸 心痛悼念40載摯友約定天堂相見

吳文忻昨日（9日）在醫院睡夢中安詳離世，終年51歲。吳文忻在抗癌的兩年多裡，為了兩名年幼的女兒，曾跨越香港、泰國及深圳三地尋求各種治療，展現出極為頑強的生存意志，吳文忻的家人和好朋友曾透露吳文忻在周日晚入院，兩個囡囡也有和媽媽道別，女兒們將會由前夫陳劍照顧，稍後再公佈後事安排。

彭秀慧與吳文忻約定「下次天堂相見」

與吳文忻相識超過40載的兒時玩伴彭秀慧（Kearen），面對摯友的驟然離去，心情久久未能平伏。今日（10日）彭秀慧在IG撰文並貼出兩人昔日的珍貴合照，字裡行間充滿著對這位「最老朋友」的不捨與思念，彭秀慧更與吳文忻約定：「下次天堂相見，等你說一句『又係你呀』，『係我呀，寶貝。』」

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彭秀慧貼上合照撰長文憶故友

吳文忻與彭秀慧識於微時，兩人從小一起長大，見證了彼此人生中無數個重要時刻，由少女時代步入演藝圈，再經歷人生的起起跌跌，情同姊妹的關係，彭秀慧今日在IG貼上合照憶故友：

5月26日 這是我看著你最後一次站起來



那天我們經過了幾番折騰

終於在酒店房安頓下來

因為看到久違的陽光普照

你的精神和心情馬上好起來

然後你堅持要靠自己用力站起來



你站起來 我牽著你

我們對望

同一秒我們同時想起了

對上一次互相牽着手是

中二那年我們pair up 跳牛仔舞參加PE堂考試

我們的選曲是劉美君的《一見鍾情》



這一刻才想起

《一見鍾情》原曲是

the Beatles 的《I saw her standing there》



差不多40年前揀的歌原來有其意思

那是美好而充滿希望的一天。



之後的故事 如過山車

但不管如何 人生的難關闖過了

在我眼中 你終於走過了這段不容易的路

大家都向你道別 向你致敬

為你的堅毅而感動

為你所留下的精神而驕傲

吳文忻 你做到了



未來一小段日子 可能我會因為

不再需要天天掛心 北上南下

而有點不慣

但今天看到你帶著微笑彷彿在熟睡的樣子

我想告訴你 我同樣在微笑

內心感到無比踏實和安慰



我最老的朋友 我愛你

萬里長城長又長

我們友誼比它長

下次天堂相見

等你說一句 「又係你呀」



「係我呀，寶貝。」

吳文忻臨終前身體虛弱仍積極抗癌

吳文忻最後一次公開露面是現身草蜢演唱會，她曾在IG貼了一段短片並說：「感謝草蜢給了我很多青少年時的回憶，蔡一傑還下了台攬住我錫咗一啖，超興奮，有點受寵若驚，傑哥，我們要一起努力，加油！」不過吳文忻透露稱受抗生素和類固醇藥物副作用的影響，出現反胃作嘔兼難以進食，而且「每晚又瞓得好差」，往後吳文忻未有再更新IG。在彭秀慧公開的片段所見，吳文忻坐在輪椅上，由「老Best」彭秀慧推著外出曬太陽，雖然因癌細胞擴散及治療而顯得虛弱，但她對著鏡頭展露極具感染力的燦爛笑容，不時向彭秀慧表達愛意與感謝。在第二段影片中，吳文忻在旁人的鼓勵下咬緊牙關、專注地深呼吸，並嘗試依靠自己的力量去站起來，儘管每一個細微的動作都伴隨著身體的痛楚，但她的眼神卻無比堅定。

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吳文忻抗癌路一直獲彭秀慧陪伴在側

在吳文忻抗癌的路上，彭秀慧一直陪伴在側，給予無限支持。在摯友離世消息公佈後，彭秀慧曾於IG限時動態上載影片悼念好姊妹，片中可見，戴著頭巾、身穿粉紅色上衣的吳文忻，俏皮地躲在升降機門旁，準備給剛從升降機走出來的彭秀慧一個驚喜。兩人見面一刻，又驚又喜，隨即緊緊相擁，場面溫馨感人。早前，彭秀慧更親自為好友籌辦了一場「生前追思會」，讓吳文忻能在人生最後階段，與所有愛她和她愛的人好好道別，不留遺憾。當時，彭秀慧還特別配上本地女子組合雷同二友《讓時間變慢》的歌詞為好友打氣，字裡行間滿是不捨與溫柔：「幸福若有限時 盡情地吃喝 可不可以 血管擠逼也不管了 這刻開心才是最緊要…願我們與憂慮都失散 不去煩 明天的重擔 幾許風雨都不談 捉住這秒浪漫 讓時間都變緩慢……」

面對彭秀慧與一眾好友的貼心安排，吳文忻生前接受訪問時也表達了無盡的感激，讓她能夠以豁達的心態看待生命的終點：「能將死亡攞出嚟講，反而仲好，代表你克服咗死亡嘅恐懼。呢場聚會好似係一個能量滿滿嘅加油站，令我重新振作面對接下來挑戰。」