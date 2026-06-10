昔日廣告女神Danielle罕曝光15歲女兒近照 擁東方古典氣質 網民：生父基因太強大

90年代成名的混血名模Danielle，曾因接拍Olay廣告在香港走紅。她近年淡出幕前，但仍有經營社交平台分享生活。近日她分享了多張家庭用餐的相片，三代同堂慶生，場面溫馨。從相中可見，Danielle保養得宜，歲月彷彿沒在她臉上留下太多痕跡，皮膚白滑緊緻。不過，最吸引外界目光的，是她15歲的女兒Sophia。囡囡擁有一頭烏黑長髮，臉龐圓潤飽滿，散發著濃厚的東方古典氣質，與媽媽Danielle那充滿西方立體感的外貌，形成了強烈對比。網民紛紛表示，Sophia模樣清秀，同樣甜美可人。

Danielle混血女兒遺傳生父基因

Danielle擁有愛爾蘭、中國及馬來西亞三國的血統，以深邃五官和精緻臉孔，被譽為「翻版關之琳」。如今女兒Sophia長得亭亭玉立，意外成為網民焦點。有網民指出，其外貌與媽媽的風格截然不同，有些東方古典氣質，五官只有眼睛與媽媽相似，其樣子偏向更像生父，網民表示：「爸爸基因太強大了」，引起熱議。

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Danielle創造90年代名模界神話

回顧Danielle的演藝事業，她在吉隆坡出生，畢業後不久便被星探發掘到香港發展模特兒事業。她那獨特而鮮明的混血外表，在當時的亞洲模特兒圈中脫穎而出，甫出道便迅速成為各大時尚品牌和廣告商的寵兒，與琦琦、馬詩慧等一代名模齊名。其中，她為護膚品牌拍攝的玉蘭油廣告更成為經典，清純脫俗的形象深入民心。除了在天橋上發光發亮，Danielle亦曾涉足影壇，在2002年與謝霆鋒、馮德倫等合作電影《異靈靈異2002》，星途一片光明。

Danielle與金融才俊老公婚姻維持7年

事業如日中天之際，Danielle選擇了家庭。2009年，她與馬來西亞銀行界才俊Patrick Khoo舉行了一場世紀婚禮，婚禮耗資近500萬港元，極盡奢華。婚後Danielle淡出幕前，婚後育有一子一女，分別是現年約17歲的兒子和15歲的女兒Sophia。然而，這段婚姻在2016年劃上句號。恢復單身的Danielle並未因此氣餒，她一邊獨力照顧一對子女，一邊重新投入工作，更轉型成為飲食界的KOL，順利走出離婚陰霾。

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