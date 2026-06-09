林峯健身再被笑「偶包重」竟無着Track suit 吳卓羲激瘦回春黃宗澤不顧形象驚現髮量稀疏？

黃宗澤（Bosco）、林峯、吳卓羲（Ron）是圈中著名的好兄弟，三人從TVB時期已經合作無間，建立起超過20年的深厚情誼。日前黃宗澤在節目《恨駕女團》中爆料，直指好友林峯「偶像包袱」極重，連去健身都要穿全套運動服。今日（9日）黃宗澤在社交平台分享三人的新合照，「Track suit」話題再度掀起網民熱議。

黃宗澤晒三人同框合照

黃宗澤今日在IG分享林峯、吳卓羲及健身教練盧潔明的合照，三人難得同框，黃宗澤不忘重提在節目中講過林峯注意形象：「3，4，5點，又齊人啦！但係可惜今日有人冇着Track suit」，雖然未有開名，但網民都認為黃宗澤的「有人」是指林峯。

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林峯以一身全黑打扮，戴上黑帽配搭黑T恤示人，而同樣以黑帽、黑Tee上陣的吳卓羲，明顯清減了不少，整個人變瘦後輪廓更加分明，成功「回春」重返昔日帥氣狀態。曾指自己沒有「偶像包袱」的黃宗澤，打扮最隨性，紮起頭髮時髮量看起來較疏落，毫不注重外表，與林峯、吳卓羲形成強烈的對比。

網民問林峯「有冇拉貨櫃出嚟」

不少網民見到林峯、吳卓羲、黃宗澤的合照，瘋狂留言：「TVB三大男神終於合體！」、「睇見你哋就諗起我的青春」。同時有網民再用黃宗澤爆料林峯「偶包」重來開玩笑：「有冇拉到個貨櫃出嚟」、「阿峯穿運動裝要被你說，沒穿也要被你說」、「眾所週知波總（黃宗澤）偶包為0」等。

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黃宗澤早前作客節目《恨駕女團》時，曾大爆好友林峯的趣事：「你睇吓林峯！個偶包成噸重，成個貨櫃咁大㗎佢！我同佢咁friend唔怕講㗎嘛。」當時黃宗澤指林峯的「偶像包袱」非常重，平時大家去健身室通常只穿背心、短褲，但林峯永遠要穿上全套運動服：「我哋同吳卓羲做gym係同一個教練，我哋着背心、着條短褲加legging，搵個髮夾夾住頭髮就嚟㗎啦嘛，阿峯唔係，着晒套裝嚟，又帽tracksuit咁樣，你睇吓佢幾重偶包。」

20年兄弟情合作無間

林峯、黃宗澤及吳卓羲早於千禧年代同為TVB藝人，三人當時同受力捧，與馬國明、陳鍵鋒、黎諾懿是「奧運六星」。林峯與吳卓羲曾在多齣劇集中合作，其中以《大唐雙龍傳》的出浴露股戲，最令人印象深刻。黃宗澤與吳卓羲亦曾在《衝上雲霄》、《飛虎之潛行極戰》等多部劇集中合作。

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