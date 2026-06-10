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李樂詩結婚18周年放閃 切雙乳抗癌4度重建乳房失敗走出低谷 向老公表白：共度餘生是福氣

影視圈
更新時間：10:00 2026-06-10 HKT
發佈時間：10:00 2026-06-10 HKT

李樂詩（Joyce）已入行逾30年，早年因演唱處境劇《真情》的主題曲《無悔愛你一生》，而為人熟悉。李樂詩近年淡出幕前，專心家庭生活，昨日（9日）李樂詩在社交平台分享與美籍華人老公Ted Lee到夏威夷旅行的甜蜜照片，慶祝結婚18周年，並發表愛的宣言，羨煞旁人。

李樂詩夏威夷放閃

李樂詩昨日在IG分享夫妻合照，見到她與老公Ted在夏威夷享受陽光與海灘，背景見到在彩虹下親密自拍，又有在海邊的合照，二人流露出燦爛笑容，幸福滿瀉。其中一張照片，李樂詩與丈夫及友人在海中暢泳，精神狀態極佳。李樂詩在IG帖文中以英文留言，向老公深情表白：「結婚18周年快樂，我的愛人Ted。在一起18年，我們在各方面都變得更堅強、更緊密。」李樂詩透露為老公而培養共同興趣：「以前我並不熱衷游泳，直到我看到游泳帶給你多大的快樂，現在這已成為我們最喜歡分享的事情之一。」李樂詩最後感謝老公：「感謝我們分享的所有愛，能與你共度餘生，我感到非常幸福。期待未來更多的歲月。」

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李樂詩每日服藥持續5年

現年52歲的李樂詩於2008年成為人妻，婚後為美籍華人Ted Lee誕下三子。李樂詩近年大幅減少工作量，因她在2021年患上乳癌，並需接受切除雙乳手術，但四度進行乳房重建手術均告失敗，令她深受打擊。李樂詩現時仍要每日服用藥物，以防止癌細胞再擴散。李樂詩經歷過人生重大考驗後，更懂得活在當下，與結婚多年的老公享受生活。

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