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李居明宣布加開「當代青年粵劇團」 已物色四位年輕兩生兩旦：不影響大老倌演出機會

影視圈
更新時間：20:45 2026-06-09 HKT
發佈時間：20:45 2026-06-09 HKT

李居明在戲曲中心舉辧「新光當代戲劇節」，今晚率先上演粵劇《金玉觀世音》，因此李居明連同兩位主角藍天佑和鄭雅琪及當代粵劇團團長王昆穗進行拜神儀式。

李居明算過四位年青演員八字

李居明開心宣布，「當代粵劇團」正式加開「當代青年粵劇團」，他早前已經物識了幾位年青一輩未來將會大紅大紫的演員加入，問到事前是否需要算一算他們的八字？李居明笑指，自己是堪輿學家當然會做這一步，所以已經找到答案，已找到四位年青一輩演員兩生、兩旦加入。

李居明獲王昆穗建議延續戲寶

李居明指出，四位演員已經擁有各自一批的粉絲，而且位位都是高水平的演出者，所以將會開放自己擁有的37套戲寶，正與他們洽商在劇團中一年演出兩至三套粵劇。問到此舉會否影響到舊有大老倌的演出機會？李居明解釋，絕對不會，因為這次他是增加原有在粵劇上投資的一倍去建立這計劃，他又指出，原來此計劃是來自王昆穗的建議：「王昆穗對我說， 10年後或20年後，原有的大老倌能否繼續演我的戲寶呢！有了「當代青年粵劇團」戲寶便能延續下去，否則便會一代人退休，戲寶也跟隨着退休者而湮沒，所以今天我宣布這個消息，增加投資實在是粵劇界的喜訊。」李居明表示，「當代青年粵劇團」第一炮演出已經確定人選，獨欠場地，所以正努力尋找合適演出場地，例如東九文化中心及葵青劇院等。

李居明開放37套戲寶每年演出兩至三套

李居明指出，四位演員已經擁有各自一批的粉絲，而且位位都是高水平的演出者，所以將會開放自己擁有的37套戲寶，正與他們洽商在劇團中一年演出兩至三套粵劇。
 

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