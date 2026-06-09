李施嬅親解《再見愛人5》無劇本全真心 過程令與車崇健關係有完美結尾：情傷已放下

李施嬅今日以代言人身份出席美容公司發佈會，對於之前參與內地綜藝節目《再見愛人5》後，大量網民為她緊張，建議她與車崇健分手。施嬅笑指，大家比她更激動，其實上這節目對她來說是很大挑戰，沒有想過自己的私事被人誇大，自己的私生活被人全知道，但現在她覺得是很值得的，這節目令她人生經驗多了很多，有得着是寶貴的，很多人說是否有劇本上去是做戲，但其實完全是沒有劇本的，也沒想過自己會什麼東西也講出來，要用真心及真實地去上這節目，得着會更多，大家給予的意見無論是正面及負面也接收到，令自己成長了，而她感到自己這次最大的得着就是：「我會看得自己很清楚，也會看得這段感情關係很清楚，可以這樣處理件事會更好，不是節目內強勁的嘉賓給予的意見所幫到，是整個過程令到我們這段關係有完美的結尾，留在我們腦海中的一段很寶貴的關係，有一個很好的結尾，令我們知道為何關係不行，因為旁觀者清。」

李施嬅與車崇健現為無拖欠朋友

問到現在與車崇健的關係是否已斷？她笑指勁！大家已經可以說出他的名字，他很紅喎：「沒有了(情侶關係)，大家是朋友關係，大家沒有拖欠，只想大家好，也想大家活得幸福。」車崇健之前說仍有跟她聯絡，對此，施嬅表示：「需要的會聯絡，因為大家一起很久，有些時候需要聯絡，但不會簡單為了問對方吃了飯未而聯絡。」

李施嬅珍惜當下不追求永恆

至於現在是否會重新建立擇偶條件？施嬅表示不會，因為喜歡一個人未必會放既定條件在對方身上，有感覺便會走在一起。問她情傷是否完全康復？施嬅表示，已經是很久之前的事，已經放下了，也覺得世上沒有東西是永恆。被問到日後是否要找一個對自己情不變的男人？她說：「不需要，來到合拍便一起，不會渴望永遠的。如果有一天要分開便分開，會珍惜一起的時刻已很足夠。」

李施嬅接受朋友介紹緣分

問她有想過參加戀愛綜藝節目認識另一半？施嬅說：「沒有想過也沒有看過，不過知道香港也有這些節目。」她表示暫時不需要參加，因為很忙，覺得感情隨緣不需要着急。有指參加會知道那些男生喜歡自己？她卻堅持感情是雙方面不是單方面。若有朋友介紹，無論身在哪個國家，遇到這些就是緣份。再問到是否接受朋友介紹？她說：「沒非常接受，若然不是透過朋友介紹，我也不知道在哪裏認識。」

李施嬅收藏水晶非催運

此外，問到施嬅家中擺放了很多水晶，是否用作催感情運？她即否認並解釋，不是迷信，儲水晶是可以療癒自己，藝術品又有升值潛力，所以願意花錢購買一些罕有的原水晶，因為疫情期間買了很多，也覺得這是宇宙幾千年來的藝術品很有升值潛力，但她表明不會割愛，將水晶當作是後宮的「妃子」：「我覺得水晶可以幫助消除負能量，回看自己廿多歲時不開心連樣子都很苦，現在心境開朗很多。」

李施嬅悼念吳文忻望對方安息

另外，對於同是前港姐的吳文忻離世，施嬅即掩着嘴感到很愕然：「真的很傷心，與她雖然沒有合作過，但知道對方是誰，因為大家有共同朋友，知道她很有正能量，知道她很努力，真的沒想過會有這些消息出現，希望她去到更舒適的地方及她的家人節哀順變。」