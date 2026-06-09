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鍾柔美否認因緋聞遭雪藏預告6月出歌 戥詹天文舉行個唱開心盼「聲夢四小花」重聚

影視圈
更新時間：17:45 2026-06-09 HKT
發佈時間：17:45 2026-06-09 HKT

鍾柔美（Yumi）到香港國際機場出席新劇《飛常日誌II》記者會，她加入劇集《飛常日誌II》飾演管理層實習生，從未演過這類角色的她，很開心能與高海寧合作，並多謝對方的指導。她表示高海寧有很多值得學習之處，尤其是專業精神：當時對方工作繁忙，要到處飛，下機後便趕到拍攝現場，即時進入狀態。鍾柔美覺得要好好向對方學習。

鍾柔美放暑假勤做Gym與練舞

談到正在放暑假，鍾柔美表示未知考試成績如何，最近勤做Gym和練舞。剛拍完MV，新歌預計6月推出。她強調自己有新歌推出亦有工作，否認因與劉展霆傳緋聞而被公司雪藏。

鍾柔美合約由自己決定

對於好友詹天文即將舉行演唱會，鍾柔美替對方開心。她不清楚對方是否因續約而能舉辦演唱會的傳聞，至於自己的合約，當年由家人傾談，但現在已長大，未來會由自己決定。鍾柔美早前沒有出席姚焯菲的歌迷聚會，她表示有獲邀，聲夢好友舉行活動都會互相邀請，有時間便會出席支持，只是當日因工作未能到場。被問到會否約炎明熹等「聲夢四小花」重聚？鍾柔美坦言也想一起再聚，但工作時間難以配合。

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