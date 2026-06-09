少女時代秀英與鄭敬淏分手震驚粉絲 拍拖14年屢傳婚訊 互相Unfollow IG證實退回同事關係

少女時代成員秀英（崔秀英）與演員鄭敬淏宣布分手，二人是韓國演藝圈神仙眷侶，卻突然結束長達14年的愛情長跑，分手消息一出震驚大批粉絲。近日兩人被網民發現疑似在IG上互相取消追蹤（Unfollow），引發外界瘋傳他們感情生變。今日（9日），秀英所屬經理人公司 Saram 娛樂正式向韓國傳媒證實：「兩人確實已經分手，決定未來以好同事的關係繼續相處。」這段備受祝福的模範戀情遺憾畫下句點，令無數粉絲惋惜不已。

秀英與鄭敬淏拍拖14年

回顧少女時代成員秀英與鄭敬淏這段長達14年的戀情，兩人自2012年透過教會聚會相識，並於2014年大方公開戀情，有指當時二人已秘密拍拖近兩年。雖然身為頂流明星，但小倆口私底下十分低調且甜蜜，經常被捕捉到零遮掩大方街頭約會的畫面。

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鄭敬淏與秀英曾被看好會結婚

鄭敬淏過去接受訪問時更曾深情告白，表示：「自己演戲以外的生活重心就是崔秀英」、「多虧了她的耐心，我們才能交往這麼久。除了演戲之外，讓我最幸福的事就是崔秀英的幸福。」、「是崔秀英抓住了我，如果沒有這個女人，我可能不會走下去」，常於受訪時談及女友滿是寵溺。兩人穩定且甜蜜的互動，一直被外界視為最有望結婚。

由於感情長年穩定，大眾對兩人的「婚訊」期待已久，期間多次傳出準備結婚的消息。特別是今年初，少女時代隊友 Tiffany 與演員卞耀漢登記結婚的喜訊曝光後，外界便再度將焦點投向秀英，催婚聲浪排山倒海而來，不少粉絲都期盼他們能早日修成正果。然而，正當大家熱切期盼下一對新人誕生時，卻意外等來了兩人的分手消息，讓不少網民直呼「再也不相信愛情」。

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鄭敬淏與秀英正式分手

其實，兩人的感情生變早已透露出蛛絲馬跡。據悉，近期兩人被目擊約會的次數已大幅減少。關鍵導火線在於本月8日，鄭敬淏被發現率先取消追蹤秀英的社交網，而秀英也在隔日（9日）退追男方，社交平台上的「互退追」舉動讓分手傳聞甚囂塵上。隨著經理人公司今日正式發聲證實，這段走過14年風雨、一度被指論及婚嫁的童話戀情終究成為過去式。