「少年石修」教石修個仔游水 方力申陳宇琛合體親授新蛙式 網民力撐：唔可以質疑佢游水

方力申與陳宇琛在2005年因合作拍TVB劇集《甜孫爺爺》與劉愷威飾演同父異母的三兄弟而成為好友，但多年來兩人的名字經常被扯在一起，因為方力申的外貌「撞樣」陳宇琛的爸爸父親石修，多年來常被網民戲稱才是「親生父子」，極為相似），因此這段關係經常成為香港娛樂圈的熱門話題。

方力申與陳宇琛「兩兄弟」再度合體

近日方力申與陳宇琛「兩兄弟」再度合體，陳宇琛邀請方力申為HOV的節目《運動關注組》擔任嘉賓，傳授新式蛙式腳。節目播出後，有網民在Threads留言「石修個仔教石修個仔游水」，結果惹來不少討論聲音，有人笑說：「石修個仔會唔會覺得好似佢老竇變回年輕時教緊佢游水，感覺好親切？」還有人讚方力申：「你可以質疑佢演技，歌藝，但唔可以質疑佢游水。」

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方力申後生時曾被低估

有「飛魚王子」之稱方力申是香港著名的前香港游泳代表隊成員，他曾代表香港出戰 2000年悉尼奧運會，刷新200米背泳及400米個人混合泳泳港績後，保持21年才遭打破。淡出泳壇多年後，45歲方力申近年重新投入訓練，在2025年8月到新加坡出戰世界先進游泳錦標賽，在45-49歲男子組別接連稱霸200米背泳、200米個人四式及400米個人四式三項賽事，勇奪三面金牌，實力依舊驚人。其後方力申創辦了香港游泳學校（Hong Kong Swimming Academy），致力推廣游泳運動及培育新一代泳手。今次在節目上，方力申親自傳授新式蛙式腳，陳宇琛提到方力申的游水學校有一句標語「Just be you. Underrated.」，原來背後有一個故事，方力申說：「呢句標語本地藝術家Kato I同我一起構思、設計，而且佢同團隊喺現場幫我畫。Underrated呢個字似影子，其實就似我嘅新歌《萬刀甲》一樣，當人哋睇少你，你要將呢啲化為動力、爆發。我後生嗰陣都係被低估嘅一個。總之係想勉勵游泳學生、隊員，就算畀人低估，千祈唔好低估自己，將佢化為自己嘅動力，做自己就可以。」

方力申在運動員時代已被稱「少年石修」

方力申與陳宇琛合體引來不少聲音，有人說：「佢教完望住人游水時個樣，感覺到佢真係好鍾意游水或者好鍾意教人游水，老懷安慰嘅樣。」、「万刀甲對游泳界真係好有貢獻同埋有心，最緊要係至今仍有紀錄仲未被人破到。」、「學到嘢，其實教得幾好。」、「方教練講解得好清晰，唔識游水都聽得明！」方力申在運動員時代已是被稱為「少年石修」，兩人曾在《紀念日》扮演父子，原來與石修無論鼻子、面形的相似度皆達90％，當時已有網民稱：「小方跟石修大哥真的很有父子相！」甚至還有人說：「比起石修的兒子陳宇琛更似兩父子」。最近榮升做爸爸的方力申，其女兒Isla五官輪廓充滿了爸爸的影子，額頭高且圓滑，鼻型立體挺拔，與爸爸十足餅印，有網民笑指：「連小方個女都有石修影子」、「石修基因已傳到去小方個女度」、「個鼻似足石修」、「石修又抱孫」、「點解無血緣但可以似成咁，勁好笑」。

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