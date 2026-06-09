郭柏妍否認遭雪藏：整個人交給公司 朱敏瀚獲機師邀考牌嫌學費貴

郭柏妍與朱敏瀚在《飛常日誌II》同樣飾演機師，郭柏妍由國際航空學院學習，到今輯成為女機師，笑言在機艙內會好驚，因有好多按鈕覺得好亂，「戲外我也有嘗試降落，雖然成功降落，但不是在香港，哈哈！」朱敏瀚指機師是困難的職業，幸今次有郭柏妍分擔機師工作的演出，「我將最困難的術語都交給她了，哈哈！」郭柏妍指機師術語很困難，但自覺做得不錯，笑言有準時收工，朱敏瀚笑言：「我有準時收工，她我就不知道了，哈哈！」



郭柏妍自薦做女機師「搲撈」

朱敏瀚在前作演機師後，憑形像得到不少廣告機會，他開心表示與機管局續約再合作多一年，郭柏妍即時自薦做女機師「搲撈」，「我見到你都有好多廣告啦！」被朱敏瀚取笑想「搶飯碗」。朱敏瀚表示，有機師邀他轉跑道，不過學費太貴，若有贊助可以考慮考機師牌。問到外地讀書會演變成異地戀？朱敏瀚笑言在香港及成都讀，會一個人做好事業。至於郭柏妍久未露面被指遭雪藏，她表示早前沒劇集出街，之前她拍攝了旅遊節目，笑言將整個人都交給公司了，預計今年有新劇參演。