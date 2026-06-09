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馬國明獲封「人夫天花板」不覺拉高標準 高海寧剪短髮獲讚後生 劉穎鏇轉戰行政人員苦練日文

影視圈
更新時間：14:37 2026-06-09 HKT
發佈時間：14:37 2026-06-09 HKT

馬國明、高海寧、劉穎鏇、洪永城、朱敏瀚、周嘉洛、郭柏妍、鍾柔美、張馳豪、張與辰等，到香港國際機場出席新劇《飛常日誌II》記者會，眾演員以劇中造型亮相，吸引大批粉絲及旅客圍觀，張與辰現場獻唱主題曲，吸引大批歌迷歡呼。

高海寧與洪永城繼續有感情線

馬國明、高海寧與劉穎鏇受訪，馬國明笑言與機管局高層傾偈，才知道自己在劇中職位連升3級，而劉穎鏇則由空姐轉職行政人員，目送旅客離境，高海寧則笑言沒升職，轉調另一機場與劇中新血合作。談到觀眾喜歡劉穎鏇的空姐打扮，問沒制服會否可惜？她笑言行政制服也好靚，又指劇中精通四國語言，當中日文最困難，「我要請朋友錄音給我，我聽錄音不斷背，聽到同事都入腦了！（男同事好享受？）所有同事都鍾意聽，哈哈！」高海寧在劇中照顧新人，包括鍾柔美等，與洪永城感情線繼續發展，「是一段成年人的戀情，不會心跳加速，而是有種心安感覺，將你照顧得無微不至，令我學識欣賞這種男生。」談到高海寧剪短髮，她否認是新劇造型，她指是迎接夏日，早前也有到峇里島拍內地雜誌，但拒絕影泳裝，馬國明笑言：「後生晒，做得我個囡！」談到與鍾柔美合作，高海寧指她很努力，不過自己拍攝日期較短，沒時間聊天。

馬國明否認是「男士公敵」

至於馬國明在《夫妻肺片》被封「人夫天花板」他指最近未拍劇，多謝曹永廉與蕭正楠帶他開騷搵食，問是否賺錢買包包？他笑言睇太太有否需要，問湯洛雯可有跟隊撐場？他指出埠太太便不太想，問是否不方便搭飛機？他笑言不是。至於會否成為「男士公敵」？他指身邊朋友都對太太好，好似陳展鵬、陳豪、譚俊彥等，不覺得自己拉高水平。而劉穎鏇被樂易玲大讚，當年參選港姐積極瘦身，值得大家學習，她指當年有Baby fat，加上打籃球有肌肉，但當年減肥沒有30磅咁誇張，她指最近正拍新劇，與朱敏瀚合作，要拍打戲因此也消耗體力和曬黑。

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