吳啟洋親解與許寶恆「食麵緋聞」 為女方平反「小三」標籤：不可信 揭「兄弟吻戲」內幕

P1X3L成員吳啟洋（Phoebus)昨晚為新歌《來生不》舉行MV首播活動。這首新歌是他約滿環球唱片後，正式簽約成為MakerVille「親生仔」後推出的第一首歌，亦是相隔兩年再出新作，令他有點緊張。

吳啟洋邀隊友拍雙版本MV

他特別為新歌製作兩個不同版本的MV，其中一個邀請了P1X3L兩位成員參與，George（歐鎮灝）在MV中暗戀他並向他送吻，引來全場粉絲尖叫。問到被安排這一幕可有被George責罵？Phoebus笑說沒有，並透露：「拍攝現場他差點真吻過來，我即時推開他。其實現在氣氛很好玩。」他又表示，P1X3L已差不多兩年沒有一起合作，所以這次MV邀請到他們合體拍攝感到很開心。問到其他兩位成員是否也簽了合約成為同公司「親生仔」？他說：「我在生日當天與公司洽談合約事宜，大家都應該是親生仔了，但我沒有過問他們的合約。」Phoebus表示，製作兩個MV也擔心點擊率被分薄，但細心一想，這次是希望大家看到他的誠意，他又答應在場粉絲會陸續推出新歌。

吳啟洋與許寶恆「食麵」再惹緋聞

近日Phoebus與《P1X3L 5G上台計劃》成員之一許寶恆（Alice）因合作主持ViuTV旅遊節目《煮個麵你食》而再次成為網絡熱話。二人在節目中互動火花頻頻，不時被鏡頭捕捉到深情互望、穿著情侶裝，甚至共用餐具的親密畫面，讓不少網民認為他們是「奉旨放閃」，Phoebus隨即解釋，拍攝當時很隨意，大家看不到他們要吃多少碗麵，二人本着不要浪費的原則，因為每去到一個地方便要吃幾碗麵。

吳啟洋否認「真感情」

不過，二人各自在社交媒體上載的合照及幕後花絮可見關係非常親密，不論是玩貓及用餐等，均洋溢着情侶間的甜蜜氛圍，就像將緋聞擺上檯面？Phoebus即說：「不是啦！如果大家鍾意看的話，希望會有第二季，（與Alice這段情是真的？）食麵當然是真的，我們是拍《煮個麵你食》，（拍出真感情？）不是，我們每次食麵都是用真感情地去食，表達給觀眾食麵的意義，（拍完即沒有感情？）停了機之後真的沒有太多！」

吳啟洋不會避忌許寶恆

二人的緋聞引來網民翻出2023年Alice當時疑似以「小三」身份介入Phoebus與其拍拖5年的歌手女友張天穎（Jaime）的5年情，除了張天穎爭議外，許寶恆更被網民踢爆做「第三者」早有前科。早在2021年她參加《全民造星IV》期間，就曾盛傳她積極主動接近當時擔任節目導師的偶像MIRROR成員Jer（柳應廷）。不久後，柳應廷亦宣布與相戀5年的正牌女友正式分手，當時許寶恆就被千夫所指是導致男方情變的導火線。有網民在留言區怒轟Alice「兩次都係拆散人哋談婚論嫁嘅5年情，真係好諷刺！」問Phoebus可有感到Alice被指是「小三」很慘？他說：「又不是說八卦，那些事可信可無，我們很努力做作品給大家看。（再與她合作會否避忌？）我不會，回了公司之後什麼節目也會照做不會避忌，會投入去做不理會其他事。」最後他直指，緋聞不是真的。