黃又南賽車失事遭母親勁擔心 將於月尾應考教車師傅牌照：機會難得

黃又南今日（8日）出席劉麗萍與集團合併記者會，黃又南接受訪問透露，從上年開始一直在集團資金支持下參與賽車運動，自己亦剛完成湖南賽事回港。又南昨晚於社交媒體分享賽車失事、坐在損毀的車頭前拍攝的相片，直言自己判斷失策、在賽車輪軚溫度未足夠下加速造成意外：「人冇事，賽車其實好安全嘅。張相等到返嚟香港先敢分享，驚媽媽見到擔心。」母親看到撞車相片後反應甚大，寧願沒有看到失事後的狀況。

黃又南計劃添置七人車

黃又南透露母親曾先後兩次到賽車場支持自己比賽，從沒有出言阻止，出名孝順的又南則保證不會讓自己再出意外。此外，他亦笑指曾被母親及經理人錢小蕙（Amy）投訴，指自己一直駕駛雙門跑車，接載家人非常不方面：「Amy姐鬧我成日揸架車好似死飛仔！」因此他亦計劃添置新車：「買部大家坐得舒服嘅七人車，載媽媽、家姐同經理人。」不介意七人車外型笨重。

黃又南繼續為電影事業增值自己

黃又南早前被發現駕駛電車，笑言為旗下影片頻道與電車公司合作的項目，但因為電車車長僅為公司內部考核，不屬運輸署牌照管理範圍，故此未有在駕駛執照再添新號碼。而駕駛電車至今，他坦言享受長達六周的學習過程：「已經由大師傅陪住正式開出去電車路線一次。」語氣非常興奮雀躍。駕駛影片頻道經營得有聲有色，在電車以外，黃又南更將於本月29日應考教車師傅牌照，坦言機會難得：「好多年先會開一次，得156個位！」及後亦會學習中型車輛、掛接車（拖頭）及電單車牌照，並有興趣報名學駕駛田螺車。眾多車型中，他覺得考取電單車牌照不易但最有用：「或者拍戲會有用，如果冇牌就會少一個機會！我成日都話，其實電影演員先係我嘅正職！」希望繼續為電影事業增值自己。