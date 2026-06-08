方力申補辦婚禮照片首曝光 彌補老婆Maple葉萱遺憾 甜蜜放閃：一定要喺香港補返數

方力申（Alex）於去年情人節宣布與葉萱（Maple）在美國註冊結婚，同年12月葉萱為方力申誕下女兒方愛嘉（Isla）。方力申有感在美國結婚時一切從簡，覺得對太太葉萱有所虧欠，今晚（8日）方力申在社交平台分享多張婚紗照，透露在香港補辦婚禮，甜蜜留言要彌補葉萱的遺憾。

方力申葉萱婚禮充滿歐陸風

方力申今日在IG分享多張婚照留言：「上年太太喺毫無準備下就嫁咗俾我。仲無化妝無整頭無揀過婚紗咁就影埋結婚相添。唔得嘅，一定要喺香港補返數。」從公開的照片中，方力申與葉萱在充滿歐陸風的淺水灣影灣園拍攝婚照，而當中見到有婚禮帳篷，相信是補辦婚禮及婚宴的場地。

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已榮升人夫兼人父的方力申，身穿一套酒紅色絲絨西裝，搭配白色西褲，英氣十足神采飛揚。方力申又全程拖住太太葉萱，臉上掛著幸福笑容。新娘子葉萱則穿上一襲典雅的長袖婚紗，上半身是精緻的蕾絲設計，下半身為飄逸的A字紗裙，款式簡潔高貴，完美突顯其溫婉氣質。

方力申婚禮營造高雅氛圍

方力申的其中一張照片，見到他與葉萱抱起女兒合照，囡囡Isla穿上粉紅色裙，笑得開懷，方力申則做出趣怪表情逗弄女兒，一家三口其樂融融。至於婚禮的現場布置亦見心思，以白色及粉色系的鮮花為主調，打造出花藝拱門，上砷掛有「Maple & Alex」。而婚宴的餐桌上則擺放燭光與淡雅的玫瑰，營造出溫馨高雅的氛圍。而方力申早前為女兒方愛嘉舉行百日宴的地點，同樣選址淺水灣，似乎對該區的環境情有獨鍾。

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