星二代龐景峰成猛男團新血︰堅持底線唔會除褲 《星島申訴王》揭香港現「男色經濟」熱

早前《星島申訴王》報道有食肆及酒吧，請來猛男侍應催谷生意掀起「男色經濟」熱，有酒吧餐廳更找來星二代加入，錢小豪及郭秀雲兒子、35歲龐景峰為一間大型酒廊演出猛男秀。一眾猛男登上大舞台，以騷肌跳舞及各項表演，讓女性為主的觀眾們熱血沸騰，興奮得歡呼失控。

龐景峰推廣中華文化

《星島申訴王》到一間大型酒廊欣賞猛男大型秀，發現藝人錢小豪及郭秀雲的兒子、同樣入行做藝人的龐景峰（Andrew），早已在現場準備，並與觀眾合照。問到他作為星二代出演猛男秀的感受，他直言：「我演出時唔係全身赤裸，只係唔著上衣耍功夫，我概念係宣揚、推廣中華文化，傳承中國功夫。」

龐景峰後空翻壓場

表演當日，只見龐景峰赤裸上身展示六塊腹肌，一開始便大打後空翻壓場，之後大耍功夫和雙截棍，成為演出亮點。完場後他大呼過癮，透露與猛男秀主辦方簽署了數次合作，希望下次8月1日表演前，在更多時間訓練下，表演可以更精采。

龐景峰認保守

問到底線時？龐景峰秒答：「我唔會除褲！其實相對台灣、泰國可會除剩條底褲，香港比較保守，而佢哋請我都係赤裸上身打功夫，平時我都係赤裸上身耍功夫㗎啦！冇乜所謂。」他強調，打功夫是他可展現的技能：「𠵱家有幾多幕前人好似我咁？可以live show耍到功夫打到空翻？呢個技能只得我有！」

女客人如狼似虎

相對龐景峰，有部分猛男因為未試過參與類似的大型舞台演出，顯得緊張，但仍做足準備，包括做掌上壓谷起肌肉希望以最佳體態示人。當晚表演多元化，除猛男騷肌演出外，還有男女混合的舞台演出、鋼管舞等。對於女士來說，其中一個期待環節，就是被猛男施展公主抱，及單對單玩忌廉這類遊戲；大部分「互動」均屬點到即止，但其中一名女觀眾，突襲式以舌頭舔向猛男的乳頭，還露出一臉滿足的表情。該名叫琳琳的婦人對記者說，見到猛男當然流口水，想把他們擁在懷裏。

龐景峰時薪達4,000元？

龐景峰坦言當晚都有不少「鹹濕auntie」：「雖然佢哋眼神色迷迷，但望嘢唔犯法嘅。」又自爆：「我喺娛樂圈出身，由細到大都見唔少呢啲（色迷迷）師奶，去親KTV，歲數大啲嘅娛樂圈、金融auntie老闆，都會畀呢啲眼神『非禮』我，我都唔會啋佢！而且佢哋知我有『星二代』背景，唔會搞我。」

肌肉型男渴市

有份參與今次大型猛男秀的其中一個猛男團隊於去年成立，為數大約20人。該猛男團的團長Dragon表示，由於越來越多商家找他們駐場及表演跳舞，急需招聘更多新猛男。他透露，猛男初入行時薪大概150元，如果有足夠才藝，時薪便拾級而上，特別是精於跳舞的肌肉型男，時薪可高達4,000元。問龐景峰是否有這個時薪？他賣個關子保守秘密：「有需要先爆身價。」