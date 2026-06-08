譚輝智暑假與女兒去東京過二人世界 踏上紅館舞台緊張到腳震 9月中山音樂晚會邀關嘉敏任嘉賓

譚輝智今日（8日）出席旅行社日本專門店揭幕典禮，作為旅遊達人此前已經常帶同粉絲團友出發前往國內及亞洲各地，並透露將把握暑假與女兒享受二人世界前往東京。譚輝智受訪時笑言遊日超過50次，走遍各大熱門城市，父女同遊則選擇東京，行程全交由女兒負責編排，女兒未出發先興奮已計劃好食玩買路線，亦打算化身公主到迪士尼樂園出巡。輝智坦言隨女兒年紀漸長，希望把握父女相處最珍貴時光，但亦引起幼子呷醋：「佢會話畀細佬知爸爸帶我去、你冇得去！個仔就會喊，其實遲啲都會帶佢去，但可以拖慢啲、大個仔都仲會跟住我。」

譚輝智逼關嘉敏跳肚皮舞

將於九月生日的譚輝智，亦與旅行社合作舉辦「聲動中山9.12音樂晚會」與粉絲見面慶生，更首次邀請關嘉敏（Carman）擔任表演嘉賓。輝智透露表演項目仍在計劃中，亦未試過與女嘉賓出團及登台演唱，直言Carman性格搞鬼非常好玩，期待一同上台跳唱：「我見到留言全部叫佢跳肚皮舞，睇到相先知佢好勁原來係冠軍，我諗會逼佢跳！」

譚輝智輕吻姨甥女

譚輝智日前與羅啟豪首登紅磡體育館舉辦《雙聲演唱會2026》，直言踏上紅館舞台一刻開心又緊張：「呢幾個月都好擔憂應唔應付到呢個舞台，因為真係好大，做完有啲失落！綵排嘅時候覺得OK，但一彈上台見到坐滿人有啲驚、有啲腳震！」熱身過後，輝智坦言適應舞台頓感輕鬆自在，亦有熱淚盈眶的感動時刻：「聽到粉絲喺到大嗌，作為歌手真係好感動！」演唱會不少花絮陸續於社交媒體曝光，其中一段與觀眾近距離接觸的環節，輝智輕吻一位可愛的小女孩臉頰，原來為其姨甥女：「其實我諗住錫個女，但佢縮埋遮住咗，因為見到個電視怕醜，唔想喺電視見到自己，姨甥女反而飆咗出嚟。」羅啟豪與譚輝智在會上演唱草蜢名曲《忘情森巴舞》片段流出後，不少網民認為舞蹈較原唱者失色，輝智大方解畫表示：「其實要跳好多動作，但又要唱，所以要留前鬥後、驚臨尾會喘氣。」對於舉辦個人演唱會，輝智打算先累積更多作品，透露已有幾首新歌錄製完成，推出時間則視乎公司安排。