金秀賢證實7月復出 將洗脫「戀未成年金賽綸」嫌疑 飛菲律賓吸金無懼面臨多個品牌天價索償

韓星金秀賢去年初捲入在已故女星金賽綸未成年時期拍拖輿論，風波爆出逾1年，金秀賢終於確定復出。金秀賢所屬公司GOLDMEDALIST今日（8日）正式對外證實，金秀賢定於7月14日遠赴菲律賓拍攝廣告，為沉寂逾1年以來的首個公開復出行程。

金秀賢代言品牌依賴大眾形象

金秀賢今次受邀代言的品牌，為菲律賓著名時尚服飾品牌「BENCH」，由於廣告代言極度依賴藝人的大眾形象，品牌方選擇重新起用金秀賢，意義非凡。

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金秀賢因輿論停工近1年半

爆料頻道《橫豎研究所》主持人金世義去年3月驚爆金秀賢曾與已故女星金賽綸拍拖，且拍拖時間為金賽綸未成年時期，並涉及「逼還債致死」等指控，引發韓國社會巨大爭議，金秀賢的代言活動全面喊停，原定去年播出的600億韓圜（約3.04億港元）製作的劇集《山寨人生》亦被逼擱置。

經過警方1年多調查，當局確認相關爆料涉及AI與人為竄改，金秀賢的清白逐漸獲得證實。金秀賢復出消息傳出的同時，廣告商方面的民事訴訟亦告重啟。健康食品品牌「FromBIO」對金秀賢及公司GOLDMEDALIST索償39.6億韓圜（約2,000萬港元）違約金，該訴訟去年10月22日完成第2次辯論後，為觀察相關案件進展而閒置長達8個月，隨着金世義遭羈押，水原地方法院民事法庭定於6月10日進行第3次辯論。

金秀賢7月面對多個品牌訴訟

首爾中央地方法院將於7月3日，重啟某化妝品品牌對金秀賢及其公司提出的28億韓圜（約1,400萬港元）損害賠償訴訟第3次開庭。金秀賢還要應付醫美公司、電器品牌等提出的民事訴訟。

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