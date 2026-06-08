關嘉敏自爆遭前輩拍檔擅加「親熱戲」  崩潰委屈怕開工：拒絕唔到  點名一男星揭錫錫細節

TVB女星關嘉敏近日接受訪問時，大爆曾經拍親熱戲時受到委屈，她憶述曾於拍攝一場接吻鏡頭時，在雙方毫無事前共識的情況下，遭男拍檔臨場擅自增加親密動作。她坦言，雖然對方未至於做出「法式濕吻」般越軌的舉動，但那些突如其來的額外肢體接觸已經嚴重超出了她的底線，令她大感吃不消。

關嘉敏爆拍檔突加親熱吻戲

關嘉敏自爆曾被前輩拍檔加戲：「佢突然之間加戲，係錫錫鏡頭。我當時都嚇親，我認為最好唔好，因為做演員係要互相溝通，當時根本冇」。面對資歷較深的男演員突襲式增加感情戲碼，關嘉敏坦言當下一刻腦海一片空白，感到相當徬徨。她面對當時環境無奈地慨嘆：「拒絕唔到㗎喇」。因為處於當時的環境與身份，根本無法開口說不，只能強忍著不適，勉強自己配合直到導演喊停。為了不拖累整個劇組的進度，她將這份恐懼屈壓在心底，甚至不敢即時發聲，一直苦撐到收工後，才敢向身邊極度信賴的密友傾訴。

相關閱讀：奔跑吧勇敢的女人們丨30歲上位小花激咀70歲甘草 胸壓男方畫面超激情

關嘉敏為保專業頂硬上

這段經歷更為她帶來了嚴重的心理陰影。關嘉敏透露，在該劇集餘下的拍攝期內，她每一天出門前都要花極大力氣做心理建設，內心深處對著該名男星感到無比抗拒與恐懼。然而，為了貫徹身為演員的敬業精神，她依然選擇把委屈吞下，硬著頭皮捱過長達兩個多月的煎熬期。她信任的朋友鬧她蠢，應該即時向導演反映，但關嘉敏表示在爆出事件後，該位前輩之後都沒有再拍親熱戲。

關嘉敏讚丁子朗有風度

當被追問這位不懂尊重對手的前輩究竟是何方神聖時，關嘉敏守口如瓶，拒絕透露任何線索。但在經歷過這次不愉快的合作後，她特意點名表揚了曾與她有過親密對手戲的丁子朗，當時他們在Kiss鏡頭，關嘉敏更僅穿內衣和對方躺於床上，她大讚對方極具紳士風度且十分尊重拍檔，絕對是一位令人安心的優秀演員。

相關閱讀：美麗戰場｜黑bra關嘉敏姣精入體被捉姦 丁子朗虐打陳曉華狂摑4巴暴力震撼

關嘉敏與鄧英敏曾忘我激咀：