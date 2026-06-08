吳文懿狂減百磅 輕身上演藝路 靠鍾澍佳點醒 以BLACKPINK做助力丨名人雜誌

人為了實現夢想，可以付出幾大努力？ 憑《正義女神》獲得觀眾注意的新生代演員吳文懿就為了實現當演員的夢想，想拓寛戲路，不惜咬緊牙關，在3年內減了100磅體重，以輕盈甜美新形象自信十足地繼續走那夢想中的演藝之路。 場地：24/7 Fitness Fourth Branch (APM)

吳文懿經過3年多努力後，成功從肥妹仔減到變成標準身形，演出機會也增加。

皇牌監製鍾澍佳出言點醒，令吳文懿痛下決心減肥。

入行3年多的吳文懿，憑《正義女神》飾演殺嬰案媽媽麥珊珊嶄露頭角。觀眾未必知道，眼前這位身形標準的女生，昔日體重曾高達210多磅，更因肥胖飽受歧視。她曾報名參加肥人真人騷，卻連面試機會都沒有，大受打擊。疫情期間機緣巧合考入藝員訓練班，入行後因肥胖形象獲得《虛擬情人》角色，身邊人紛紛勸她不要減肥，並深信保持肥胖能換來某些機會。直至《新聞女王》監製鍾澍佳一句：「一年有多少套劇需要大碼角色？可能台慶先見到你一次。」她當頭棒喝，決心減肥拓寬戲路，成為了她人生其中一個轉捩點。

吳文懿用了3年時間靠運動和飲食慢慢瘦下來。

她分享減肥心得，強調首要找出能持續執行的方法。

吳文懿體重一度高達210多磅，更曾因肥胖連買蛋撻都備受歧視。

買蛋撻被辱罵

除了為着鍾澍佳的一句話，吳文懿亦談及減肥的另一契機，原來跟她的一次難堪經歷有關。當時吳文懿體重逾210磅，有次買蛋撻明明只要一個，店員卻硬塞兩個，拒絕後竟被對方晦氣責罵：「我已夾兩個，你想怎樣呀？」她很委屈但不敢反駁：「我看一看後面排隊的人，覺得他們心裏在想，肥妹怎會吃不到兩個蛋撻，不要裝了。」她直言自卑得連講出道理的勇氣也沒有，並致電媽媽哭訴，終意識到肥胖已嚴重影響自信，吃完那兩個蛋撻後又再的起心肝減肥。

吳文懿從每星期散步3天、每次30分鐘開始，逐步增加到4天，養成習慣。

吳文懿在IG分享其低脂高蛋白早餐菜單。

持續減肥法

吳文懿用了3年時間靠運動和飲食慢慢瘦下來，與現時110磅的她形成強烈對比。她分享減肥心得，強調首要找出能持續執行的方法，「我以前試過蔬菜湯、蘋果餐、蛋白餐，但3天後就不可以持續。」她認為最重要是用一些方法自己接受到又有效，例如運動，從每星期散步3天、每次30分鐘開始，逐步增加到4天，養成習慣，選擇24/7開放的健身室。飲食方面，不強逼自己吃不喜歡的食物，改以雞扒取代雞翼、瘦豬肉代替排骨，早餐固定吃兩隻蛋配粟米或番薯，晚餐多跟家人吃海鮮。

演出機會增多

堅持3、4個月後終見成效，吳文懿笑言：「我瘦了30磅都沒人察覺，直至減至160磅，很多人才開始問我做過甚麼，叫我分享一下。」她更指不要追求短時間內瘦，太急進皮膚很容易會下垂。吳文懿減肥後演出機會確實增多，除《正義女神》外，在《愛‧回家之開心速遞》亦擁有一個固定角色。但吳文懿坦言單靠TVB收入未必足以應付生活支出，幸得好友讓她在其店舖做兼職接待員幫補生計，繼續追夢。

吳文懿曾在社交網分享減肥歷程，引來極大迴響。

吳文懿做運動時會邊做邊看BLACKPINK演唱會，以她們作為減肥動力。

成為別人動力

吳文懿曾在社交網分享減肥歷程，引來極大迴響，有女生私訊感謝她給予動力，成功減磅，「我肥了那麼多年，很明白那種自卑，如果我可以成為別人的動力，也是一件有意義的事。」問到如何堅持運動，她自爆秘訣是看BLACKPINK演唱會：「尤其是踏機時，不停看，看了超過500次。因為你看到她們很瘦、很漂亮，也會想像她們一樣。」最後，在未來的工作路上，她除了希望可以開設自己的YouTube頻道分享減肥成功之道，亦期望未來可嘗試奸角，挑戰更多不同角色。