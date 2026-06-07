張衛健被斥「冇毛唔值錢」憤而剃頭 受邀拍洗頭水廣告：要我光頭 自爆《西遊記》片場向人下跪

TVB節目《一周星星》今晚（7日）播出最新一集，邀請到為經典動畫《反斗奇兵5》配音的三位巨星——影帝劉青雲、樂壇天后容祖兒以及「喜劇之王」張衛健，接受主持王鎮泉的專訪。三位神級嘉賓在節目中大爆演藝圈秘聞與私下趣事，其中張衛健不僅親自拆解多年的「光頭之謎」，更首次詳述當年拍攝《西遊記》時，曾在片場下跪的內幕！

張衛健自爆光頭之謎

在「你問我答」環節中，曾與張衛健合作的影視製作人鍾澍佳，透過影片尖銳提問：「你的頭髮什麼時候開始慢慢消失？」面對這個多年謎團，張衛健首次在鏡頭前詳細剖白。他坦言，自離開TVB後，演藝重心轉往內地，並開始主力接拍需要剃頭的清裝劇，從此頭髮就「徹底消失」。而這一切的導火線，源於當年一位行內前輩對他說過的一句「極度難聽的說話」。張衛健憶述，當時他與一位前輩洽談片約，當對方問及片酬時，聽到他的報價後竟不屑地說：「嘩？咁貴？你唔好忘記，你冇毛係唔值錢！」

這句話嚴重刺傷了張衛健，他坦言：「那句話真的太傷人了，簡直是扼殺一個正在努力奮鬥的年輕人。」但也正是這句狠話，激發起他的鬥志。為了證明自己，他下定決心將頭髮剃光，要向世人證明「張衛健就算沒毛，都可以很有價值！」從此，光頭成為他的標誌，也開啟了他在內地演藝事業的高峰。故事說完，張衛健更幽默自爆，最近正在洽談一個洗頭水廣告，但對方要求他繼續光頭上陣，惹來全場大笑。

相關閱讀：BIG FOUR紅館演唱會2025丨群星齊賀張衛健、許志安、蘇永康及梁漢文 鄭秀文低調入場撐老公開騷

張衛健為求「猴子猴孫」下跪

在節目的「獨家考古」環節中，節目重溫了張衛健的經典作——1996年版《西遊記》。張衛健在節目中拋出震撼彈，憶述當年拍攝花果山場景時，曾因為一個突發事件，當場向所有扮演「小猴子」的臨時演員下跪。

張衛健詳述，當時拍攝已持續到凌晨三點，所有「小猴子」都已筋疲力盡，個個「攤軟」在地上，無力再演。眼見拍攝進度受阻，作為主角的張衛健心急如焚，他憶述：「我記得我真係跪下求佢哋。」他當時雙手合十，跪在所有臨演面前，懇求道：「我求求你哋啦，醒醒吧。真的活潑一點可以嗎？這是最後一小時、最後一天了，我拍不完真的完了，拜託你們！」幸好，在場的臨時演員們都被他的誠意打動，馬上重新打起精神，最終協力完成了當日的拍攝。

相關閱讀：張衛健真面目曝光！網民踢爆一惡習 生活態度成保持年輕秘密？

王祖藍隔空問容祖兒情事

除了張衛健的秘聞，天后容祖兒的感情生活同樣是焦點。容祖兒的小學同學兼好友王祖藍在節目中隔空「逼供」，追問她的擇偶條件。一向真性情的容祖兒大方回應，坦言自己選對象完全不在乎外型，更直言「就算身材矮小都冇所謂」，疑似隔空幽了好友王祖藍一默，展現出天后貼地又可愛的一面。

相關閱讀：張衛健舊愛證患甲狀腺亢進症 嚴重可致心臟衰竭 需長期服藥控制病情

劉青雲「吳鎮宇上身」爆好友私下一面

一向給人感覺嚴肅、寡言的影帝劉青雲，在節目中徹底放飛自我！在談及圈中好友吳鎮宇時，劉青雲竟然罕有地展現幽默本色，在鏡頭前不斷「吳鎮宇上身」，模仿好友的神態與語氣，更大爆吳鎮宇私底下的真實趣事。劉青雲唯妙唯肖的演繹充滿喜感，令主持及同場嘉賓笑到流眼淚。