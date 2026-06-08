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阮嘉敏大爆閨房秘密穿情趣內衣表現興奮 何沛珈擇偶底線遇「一惡習慣」崩潰

影視圈
更新時間：12:33 2026-06-08 HKT
發佈時間：12:33 2026-06-08 HKT

TVB節目《女神配對計劃2》尚未開播已話題十足，近日節目組在網上發布宣傳短片，其中阮嘉敏（Mandy）與何沛珈（Roxanne）大玩「滿分男友但有奇怪癖好」的影片，阮嘉敏大爆閨房情趣時反應勁High，引起不少網民討論。

阮嘉敏流露真性情

當何沛珈問阮嘉敏如果男友每晚都要求她穿情趣內衣，會給幾分？阮嘉敏竟爽快回答：「10分囉！好小事啫。」何沛珈隨即笑謂：「即係表示你好鍾意着情趣內衣。」阮嘉敏聽後更興奮得手舞足蹈，場面十分搞笑。

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阮嘉敏何沛珈曝光衛生習慣

影片中，阮嘉敏與何沛珈又提到不少男友的衞生習慣，當提到男友長期不刷牙，阮嘉敏自爆曾經有一任男友不刷牙，但每日都不刷牙又滿口黃色牙垢時，阮嘉敏面露難色即頭擰擰：「長期呀？唔得，唔得。」阮嘉敏又解釋自己有貼形貼，對牙齒的狀態好注重。

當被問到面對男友鼻毛外露的尷尬情況，何沛珈認為問題不大：「剪得㗎嘛，我幫佢剪囉，我幫佢掹添啦，或者幫佢塞返條鼻毛入去。」但男友「不喜歡換底褲」的問題，何沛珈即時崩潰大叫並強調：「好過份，好污糟，我好注重衛生㗎，完全接受唔到。」

阮嘉敏北上拍短劇收穫人氣

曾為「東張女神」的阮嘉敏入行將近12年，早前近來事業上的突破，不但加入節目《女神配對計劃2》，又到內地拍網絡微短劇《瘦一斤，賺一斤，虐哭前任不過癮》，即集上架後累積瀏覽量極速衝破3000萬，令阮嘉敏知名度大增，成新一代內地短劇女神。有指以一部拍攝約六天的短劇計算，可賺取約48萬人民幣（約55.5萬港元），難怪網民會用「有錢有樣好女仔」形容阮嘉敏。

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