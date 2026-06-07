《給阿嬤的情書》千萬成本竟勁收16億票房 一文睇清內地爆紅催淚電影劇情/看點/香港上映日期
發佈時間：21:00 2026-06-07 HKT
內地爆紅現象級電影《給阿嬤的情書》（Dear You）落實將於6月18日在香港戲院正式上映！這部電影在沒有頂流明星加持、成本僅約1400萬人民幣（約1600萬港元）的情況下，憑藉極致真摯的口碑在內地已收得超過16億人民幣票房（約18億港元），並在豆瓣斬獲9.2極高評分，堪稱2026年度最強黑馬電影。《星島頭條》為讀者整理了《給阿嬤的情書》的劇情簡介、演員陣容、必睇看點及網上評價！
劇情簡介：跨越半世紀尋親 催淚揭「僑批」秘密
故事圍繞潮汕阿嬤葉淑柔展開，她半生守候着遠赴南洋（泰國）打工的丈夫鄭木生寄來的「僑批」（家書與匯款），堅信丈夫終會歸來。為了還清巨債，孫子曉偉瞞著家人遠赴泰國，試圖尋找傳聞中已成為億萬富豪的阿公「分家產」。然而，曉偉抵達泰國後卻意外發現，阿公只是底層的三輪車伕，且早在1960年已經離世。原來，過去18年來一直以阿公名義寄信、匯款回鄉支撐阿嬤一家的，竟是一位名叫謝南枝的泰國華僑女子。一場由善意編織、以情義支撐的跨洋守望真相，隨之催淚揭開。
內地票房：小成本製作勁收16億
《給阿嬤的情書》絕對是今年影壇的「核彈級黑馬」！電影製作費僅約1400至1500萬人民幣，首日排片量極低，但上映後憑藉口碑，連續3周獨佔內地票房榜首。目前累計票房已突破16億元人民幣，暫列2026年度中國電影票房亞軍。
起用全素人演員陣容
《給阿嬤的情書》由新銳導演藍鴻春執導，大膽起用全素人及潮汕本土演員陣容，以原汁原味的潮汕方言演繹，並邀得泰國演員烏薩·薩梅坎姆，以及潮汕喜劇泰斗趙曙光、李樹浩等驚喜客串。
|演員
|飾演角色
|角色及演員介紹
|吳少卿
|葉淑柔 （阿嬤）
|飾演苦等丈夫半生的潮汕阿嬤。現實中吳少卿已屆84歲高齡，她是當地小有名氣的網紅「CK不暴躁」，經常在孫子的搞笑影片中出鏡，在片中貢獻了自然真摯的演技。
|李思潼
|謝南枝
|飾演在泰國代筆寫信18年的華僑女子。據悉這是她的首部公開作品，被觀眾讚譽自帶清冷而有筋骨的氣質，完美演繹出角色的堅韌與重情重義。
|王彥桐
|鄭木生 （阿公）
|飾演為生計遠赴泰國的三輪車伕，展現了傳統潮汕男人顧家、充滿責任感的一面，因意外而客死異鄉。
|鄭潤奇
|曉偉（孫子）
|飾演欠下巨債的年輕人，透過尋找阿公的過程，讀懂了老一輩的堅守，最終完成自我救贖與隔代和解。
《給阿嬤的情書》精彩劇照
《給阿嬤的情書》三大看點
- 世界記憶遺產「僑批」文化底色：電影以「僑批」（海外華僑寄給家鄉眷屬的書信與匯款）為核心線索，重現百年前華僑「下南洋」的血淚奮鬥史，展現中國人講信譽、重承諾的傳統美德。
- 零刻意煽情卻極致催淚：電影大膽捨棄了常見的催淚套路與高潮橋段，全片以平淡如水的日常敘事，刻畫出祖孫情以及兩位女性跨越海洋的互相扶持。這種克制卻濃烈的情感，讓觀眾「不知不覺間就淚流滿面」。
- 帶動文旅打卡熱潮：電影爆紅後，取景地廣東汕頭及揭陽市吸引了大批遊客前往朝聖，男女主角邂逅的石板橋更成為熱門打卡點，成功帶動了「電影+文旅」的新旅遊模式。
觀眾與影評評價 市場口碑雙贏
《給阿嬤的情書》在內地最大影評網站「豆瓣」上獲得9.1至9.2的極高分數，實現了主流評價與市場口碑的雙贏。評論指電影用最樸素的真實擊中了全民共通的情感軟肋，沒有宏大敘事，卻將歷史完美融入一戶人家的悲歡離合，是一封「寄到心裡的信」。
觀眾大讚導演堅持使用素人演員和純正潮汕話的決定，讓電影擁有如紀錄片般的粗糲與真實，為電影界注入了一股返璞歸真的清流。
現實現象級爆紅電影《給阿嬤的情書》（Dear You）已落實將於 2026 年 6 月 18 日在香港戲院正式上映。
故事講述潮汕阿嬤葉淑柔苦等赴泰打工的丈夫，孫子曉偉為了還債，瞞著家人遠赴泰國尋找「富豪阿公」試圖分家產，卻意外發現阿公只是底層車伕且早已過世。原來過去 18 年一直以阿公名義寄信、匯款撐起全家的，是一位叫謝南枝的泰國華僑女子。故事從而催淚揭開一段跨越半世紀、由善意編織的跨洋守望真相。
電影在內地創下票房奇蹟，以僅約 1400 萬人民幣（約 1600 萬港元）的低成本製作，斬獲了超過 16 億人民幣票房（約 18 億港元），暫列 2026 年度內地票房亞軍；在內地最大影評網站「豆瓣」上更獲得了 9.1 至 9.2 的極高評分，口碑載道。
該片由新銳導演藍鴻春執導，大膽採用全素人及潮汕本土演員陣容，以原汁原味的潮汕方言演繹。主要演員包括 84 歲當地網紅「CK阿嬤」吳少卿（飾演阿嬤）、李思潼（飾演謝南枝）、王彥桐（飾演阿公鄭木生）及鄭潤奇（飾演孫子曉偉）。
「僑批」是指百年前海外華僑寄給家鄉眷屬的書信與匯款的合稱（又稱銀信），現已被列入「世界記憶遺產」。在電影中，「僑批」是串聯起兩代人、跨越海洋情感的核心線索，重現了當年華僑「下南洋」的血淚奮鬥史。