《給阿嬤的情書》千萬成本竟勁收16億票房 一文睇清內地爆紅催淚電影劇情/看點/香港上映日期

內地爆紅現象級電影《給阿嬤的情書》（Dear You）落實將於6月18日在香港戲院正式上映！這部電影在沒有頂流明星加持、成本僅約1400萬人民幣（約1600萬港元）的情況下，憑藉極致真摯的口碑在內地已收得超過16億人民幣票房（約18億港元），並在豆瓣斬獲9.2極高評分，堪稱2026年度最強黑馬電影。《星島頭條》為讀者整理了《給阿嬤的情書》的劇情簡介、演員陣容、必睇看點及網上評價！

故事簡介

內地票房成績

演員陣容

精彩劇照

電影三大看點

觀眾及影評評價

故事圍繞潮汕阿嬤葉淑柔展開，她半生守候着遠赴南洋（泰國）打工的丈夫鄭木生寄來的「僑批」（家書與匯款），堅信丈夫終會歸來。為了還清巨債，孫子曉偉瞞著家人遠赴泰國，試圖尋找傳聞中已成為億萬富豪的阿公「分家產」。然而，曉偉抵達泰國後卻意外發現，阿公只是底層的三輪車伕，且早在1960年已經離世。原來，過去18年來一直以阿公名義寄信、匯款回鄉支撐阿嬤一家的，竟是一位名叫謝南枝的泰國華僑女子。一場由善意編織、以情義支撐的跨洋守望真相，隨之催淚揭開。

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《給阿嬤的情書》絕對是今年影壇的「核彈級黑馬」！電影製作費僅約1400至1500萬人民幣，首日排片量極低，但上映後憑藉口碑，連續3周獨佔內地票房榜首。目前累計票房已突破16億元人民幣，暫列2026年度中國電影票房亞軍。

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《給阿嬤的情書》由新銳導演藍鴻春執導，大膽起用全素人及潮汕本土演員陣容，以原汁原味的潮汕方言演繹，並邀得泰國演員烏薩·薩梅坎姆，以及潮汕喜劇泰斗趙曙光、李樹浩等驚喜客串。

演員 飾演角色 角色及演員介紹 吳少卿 葉淑柔 （阿嬤） 飾演苦等丈夫半生的潮汕阿嬤。現實中吳少卿已屆84歲高齡，她是當地小有名氣的網紅「CK不暴躁」，經常在孫子的搞笑影片中出鏡，在片中貢獻了自然真摯的演技。 李思潼 謝南枝 飾演在泰國代筆寫信18年的華僑女子。據悉這是她的首部公開作品，被觀眾讚譽自帶清冷而有筋骨的氣質，完美演繹出角色的堅韌與重情重義。 王彥桐 鄭木生 （阿公） 飾演為生計遠赴泰國的三輪車伕，展現了傳統潮汕男人顧家、充滿責任感的一面，因意外而客死異鄉。 鄭潤奇 曉偉（孫子） 飾演欠下巨債的年輕人，透過尋找阿公的過程，讀懂了老一輩的堅守，最終完成自我救贖與隔代和解。

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世界記憶遺產「僑批」文化底色：電影以「僑批」（海外華僑寄給家鄉眷屬的書信與匯款）為核心線索，重現百年前華僑「下南洋」的血淚奮鬥史，展現中國人講信譽、重承諾的傳統美德。 零刻意煽情卻極致催淚：電影大膽捨棄了常見的催淚套路與高潮橋段，全片以平淡如水的日常敘事，刻畫出祖孫情以及兩位女性跨越海洋的互相扶持。這種克制卻濃烈的情感，讓觀眾「不知不覺間就淚流滿面」。 帶動文旅打卡熱潮：電影爆紅後，取景地廣東汕頭及揭陽市吸引了大批遊客前往朝聖，男女主角邂逅的石板橋更成為熱門打卡點，成功帶動了「電影+文旅」的新旅遊模式。

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《給阿嬤的情書》在內地最大影評網站「豆瓣」上獲得9.1至9.2的極高分數，實現了主流評價與市場口碑的雙贏。評論指電影用最樸素的真實擊中了全民共通的情感軟肋，沒有宏大敘事，卻將歷史完美融入一戶人家的悲歡離合，是一封「寄到心裡的信」。

觀眾大讚導演堅持使用素人演員和純正潮汕話的決定，讓電影擁有如紀錄片般的粗糲與真實，為電影界注入了一股返璞歸真的清流。

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