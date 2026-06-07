大S前夫汪小菲愛子百日宴曝光 馬筱梅囝囝「汪吉辰」破例不排「希」字輩　張蘭曝光婆媳關係

台灣已故女星徐熙媛（大S）的商人前夫汪小菲，再年前與台灣網紅馬筱梅（Mandy）再婚，今年初誕下一子，BB仔已經三個月大。馬筱梅昨日（6日）在社交平台公開為兒子舉行百日宴的照片，並曝光汪小菲細仔的名字。

汪小菲夫婦在北京辦百日宴

汪小菲的第二任太太馬筱梅昨日在IG的限時動態出PO，曝光在北京一座充滿古典韻味的傳統大宅，為囝囝舉行百日宴。現場布置以粉白與金色為主調，既溫馨又不失典雅。現場擺放一幅寫著「汪吉辰平安無憂，百日之喜」的題字屏風，曝光汪小菲的兒子名為「汪吉辰」，打破汪小菲與大S徐熙媛仔女以「希」字輩改名風格。

相關閱讀：汪小菲再當爸！「小馬寶」似足爸爸眼型細長 嫲嫲張蘭激讚：天降的禮物

張蘭粉難掩抱孫喜悅

在百日宴上，汪小菲一家三口同以淡色系打扮現身。汪小菲穿上卡其色西裝，內搭白色圓領上衣，展現休閒紳士風。太太馬筱梅象牙白披風式長禮服，風格素雅，產後修身狀態極佳。而向來氣場十足的汪小菲母親張蘭，當日則換上粉紅色的打扮，顯得格外年輕且喜慶。

張蘭對於新孫仔汪吉辰愛不釋手，席間不僅滿場飛招待賓客，更頻頻與新抱馬筱梅溫馨互動。二人不時湊在一起逗弄著小吉辰，張蘭望向孫仔的眼神充滿慈愛，臉上掛住笑容，婆媳關係看起來相當融洽。

汪小菲開心再為人父

再做人父的汪小菲對囝囝父愛氾濫，而汪吉辰在媽媽馬筱梅懷裡亦十分乖巧，完全未見哭鬧。汪小菲接過兒子時，小心翼翼地緊緊抱在懷中，望住兒子的眼神充滿寵溺，不時露出溫柔的微笑。汪小菲的囝囝五官酷似母親馬筱梅，但側臉卻與爸爸汪小菲有幾分相似，完美遺傳父母的優良基因。

汪小菲與大S徐熙媛曾有過一段十年婚姻，育有一女一子汪希玥及汪希箖。自2021年離婚後，汪小菲的一對仔女跟隨大S在台灣生活。汪小菲為細仔搞百日宴，不少網民關心大S的仔女有否出席，是否已見過同父異母的弟弟。

相關閱讀：大S雕像揭幕兩子女無影 被捕獲跟汪小菲遊廣州 翹手行街感情極好