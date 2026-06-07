詹天文演唱會票價$1280被指離地：負擔唔到可以唔嚟 炎明熹離巢、鍾柔美是非纏身造就Windy上位

TVB節目《聲夢傳奇》出身的詹天文（Windy），將於7月11日假麥花臣場館舉行首次個人演唱會《CHAPTER ONE LIVE IN HONG KONG》，昨日（6日）舉行記者會宣傳時，連高層樂易玲也現身撐場，力捧之意甚濃。不過詹天文的演唱會定價卻引起爭議，網民認為以一位入行資歷尚淺的新人而言，索價逾千元相當「離地」，詹天文對票價被嫌貴的質疑，展現出霸氣一面回應。

詹天文認為演出「值回票價」

詹天文將於下月舉行演唱會，門票定價分為三個等級，VIP索價1280元，福利包括觀看綵排、1對1合照及現場簽名一個。另設有880元、580元的票價。詹天文坦言票價並非由自己決定，但深信表演「值回票價」：「如果啲學生粉絲嘅家長唔同意或者負擔唔到，佢哋都可以選擇唔嚟，但我知佢哋喺心入面會默默支持我。」

詹天文又解釋1280元的VIP門票有多項專屬福利：「如果覺得太貴，可以揀平飛，因為有啲人或者唔想睇綵排或影相，可能只想聽我唱歌。」被問到定價過高會否擔心票房慘淡，詹天文充滿自信表示：「我唔係好擔心未來嘅事，做好眼前嘅事先！」更期望可以加場。

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詹天文有望上位做新「聲夢一姐」

詹天文入行後與炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）組成女團「After Class」，環顧目前「聲夢」四小花的形勢，似乎有大洗牌跡象。隨住「聲夢一姐」炎明熹因合約問題停工逾一年，早前滿約離巢發展，而姚焯菲早在兩年前已遠赴新西蘭升學，每逢有假期才回港工作，去年入讀美國著名高等學府紐約大學，修讀為期四年的Music Business（音樂商業）課程。加上鍾柔美（Yumi）去年底爆出錯手流出與劉展霆的親密照，承認說謊偽造「A0」的清純人設，以及態度囂張風波，令高層樂易玲口中「乖到不得了」的詹天文，佔盡天時地利，備受力捧有望上位做新「聲夢一姐」。

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詹天文兩年前加簽合約

而外傳詹天文以加簽合約換開演唱會機會，她表示早在兩年前加簽合約，自己不會用合約去換機會，只是天時、地利、人和促成，遇上適當時機。詹天文承認合約時間較長，目前會看發展如何，因過兩年會完成大學課程，屆時再決定是否再加簽合約。

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