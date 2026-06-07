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長尾謙杜被拍秘戀前E-girls成員稻垣莉生 3年前被爆與AV女優三上悠亞拍拖

影視圈
更新時間：15:47 2026-06-07 HKT
發佈時間：15:47 2026-06-07 HKT

日本人氣男團浪花男子23歲成員長尾謙杜今日被爆與27歲前E-girls成員稻垣莉生熱戀。日本傳媒《週刊文春》最新報道，指於5月31日日本對冰島的世界盃前哨賽當日，長尾身穿日本代表藍色球衣現身國立競技場觀戰，惟賽事過後的去向隨即引起外界關注。

長尾謙杜、稻垣莉生疑於去年冬天開始拍拖

據指長尾觀賽後乘坐事務所接送車離開，場內亦有兩名女性同樣散場後離去，3人最終竟同赴同一高級住宅大廈。《文春》記者在場拍得大量照片，其中一名與長尾同進出大廈、之後再一同去餐廳及酒吧的女性，被指正是長尾現任女友——前E-girls成員、現為網絡紅人的稻垣莉生。有指二人約於去年冬天開始拍拖。 

長尾謙杜曾與三上悠亞存在「三角關係」？

長尾此前已有一段戀情風波，3年前，《週刊文春》曾報道長尾與前AV女優三上悠亞秘戀，消息一出震驚粉絲。如今《文春》再度爆料，更披露長尾與三上悠亞之間疑似存在「三角關係」的過去，令今次新戀情風波更添話題。

長尾謙杜發展勢頭強勁

長尾謙杜近年在藝能界發展勢頭強勁，除做偶像外，其演技亦廣受好評，去年一年演出多達4部電影，今年2月上映的《木挽町的仇討》更與柄本佑、渡邊謙等實力派演員同台演出。今次戀情曝光，料將對其形象帶來一定影響。長尾及稻垣莉生均未有公開回應緋聞。

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