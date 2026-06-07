何猷君奚夢瑤法國婚禮宣誓刻意避開「貧窮」獲讚誠實 9月澳門再辦答謝宴豪華程度引關注

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與內地超模奚夢瑤結婚7年，二人日前到法國補辦「世紀婚禮」，一對寶貝仔女化身小花童，親自見證父母的甜蜜時刻。近日何猷君在婚禮上的結婚誓詞意外流出，刻意將傳統誓詞改編，並完美避開「貧窮」與「富貴」兩個詞語，在網上掀起熱烈討論。

何猷君向奚夢瑤深情表白

據指，何猷君在婚禮宣讀誓詞時深情表白：「以後無論順境或低谷，熱鬧還是安靜，我都會站在你身邊。我會愛你、尊重你、保護你，也珍惜你。」當中在傳統誓詞中的「無論是貧窮還是富貴，疾病還是健康」，被何猷君巧妙地改成「順境或低谷」，對於「貧窮」或「富貴」的對比詞，何猷君隻字不提。

相關閱讀：何猷君花億元法國古堡補辦世紀婚禮 奚夢瑤Dior婚紗配Graff鑽飾出嫁 包機接送賓客不收禮

網民稱讚何猷君夠坦白又真誠

不少網民看到何猷君花心思改編誓詞，紛紛表示可見奚夢瑤的婚姻過得非常幸福。有網民提出身為賭王後人，根本無法體會何謂貧窮： 「因為『貧窮』二字從未進入過賭王之子的真實人生」、「甚麼都有，只缺貧窮，想窮都難啊」、「人家是真的說不出口，畢竟宣誓要講求真誠嘛」，獲網民稱讚何猷君夠坦白又真誠。

相關閱讀：何猷君奚夢瑤世紀婚禮晚宴相曝光 新娘半億頂級鑽石套裝富氣華貴 四太梁安琪攜孫溫馨合照

奚夢瑤婚紗被指平平無奇

另有網民羨慕奚夢瑤完美駕馭婚紗禮服，果然是超模：「好靚！Model真係Model，一件平平無奇嘅婚紗都可以著得咁靚！」此外，何猷君與奚夢瑤在法國補辦浪漫婚禮後，有消息指，預計於今年9月移師澳門舉行盛大答謝宴，屆時會宴請未能飛赴法國出席婚禮的親友。

相關閱讀：何鴻燊四房成員齊集何猷君世紀婚禮 四太梁安琪母親罕露面 超欣性感現身 超盈女兒拍掌猷亨獻唱