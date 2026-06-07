「魔音女團」宣布以「MYNT」正式出道 新男團SURFIVE有3人為LOONG 9成員 冼靖峰被指永恆新人：保持初心

「魔音女團」宋宛穎、倪樂琳、莊子璇、喬美莎、倪嘉雯和盧映彤為《萬眾同心公益金》演出，宣布以「MYNT」正式出道，眾人以白色Bra Top短裙現身，大騷纖腰，跳唱新團歌《Turn My Magic On》，非常吸晴。她們在受訪時透露宋宛穎是隊長，監督隊友們自律，其他成員各有負責部分，倪樂琳和喬美莎是「跳舞擔當」、莊子璇是「唱歌及聯誼擔當」，盧映彤就是「悠閒擔當」，倪嘉雯則負責社交平台拍片宣傳，問她們可覺得隊長宋苑穎很惡？莊子璇笑指隊長是鼓勵她們，又透露將與《中年好聲音》的老師學唱歌，但未知是哪一位，倪嘉雯則爆宋苑穎經常請她們食嘢賄賂她們。

冼靖峰最叻跳女團舞

由冼靖峰、文佐匡、黃奕斌、黃星焯和余宗遙組成的新男團SURFIVE亦跳唱新團歌《Popstar》，之後又在MYNT與魔音女團參加者演出《Lucky Star》時為她們伴舞，雖然齊齊跳女團舞，但也沒有被難到，他們事後受訪時更爆冼靖峰最叻跳女團舞，最擅長是扭胯的動作，不過他們覺得女團舞比男團舞容易，因動作多重覆，他們新歌的舞步無重覆較難，所以要花時間練習，又說近來都忙於宣傳新歌。

黃星綽佩服冼靖峰

冼靖峰之前已因《聲夢》和「LOONG 9」出道，今次再以「SURFIVE」出道，3次出道被指是「永恆新人」，他笑謂保持做新人也可保持初心，他會懷著謙卑的心態做每一件事，也會繼續帶給觀眾驚喜，黃星綽即表示很佩服他，能一直懷住初心refresh自己，文佐匡和余宗遙亦分別爭相表示自己同樣出道3次和2次，他們又說多次出道是好事，至少讓大家記得他們，知道他們一直在努力中。SURFIVE中有3人都是LOONG 9成員，問到LOONG 9的工作安排，冼靖峰表示藝人能力有限，他們也是聽公司安排，只要有演出都會盡力去做，但LOONG 9方面暫時未有安排他們的工作，故現在主要是宣傳SURFIVE的新歌，希望很快會有第二首歌。