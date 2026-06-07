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何雁詩重提不知情做小三 鄭俊弘拒回應：現時最重要湊好個仔

影視圈
更新時間：11:50 2026-06-07 HKT
發佈時間：11:50 2026-06-07 HKT

何雁詩日前在一個節目訪問中罕有重提介入鄭俊弘與富貴圈外未婚妻Beebs的關係，她坦言自己當時對鄭俊弘的感情狀況毫不知情，如果當時知道鄭俊弘的感情狀況不會與他一起。鄭俊弘昨晚（6日）為《萬眾同心公益金》演出被問到此事，他表示事情已過去多年，目前最重要是照顧好兒子，問他事前可知道太太會舊事重提？他表示不回應，又說一向有關心太太的情緒，他也知道網上很多不同的聲音，但自己沒有刻意去看，問他可有看過何雁詩的訪問內容？他說：「我有睇。（看完有甚麼感覺？）不回應了，已經過咗去。（知道太太咁講會覺得意外嗎？）不回應了，現時最重要是湊好個仔。」

鄭俊弘和何雁詩到美國陪伴囝囝

他透露兒子正在美國接受不同的治療，由媽媽和外母照顧他，他和何雁詩之後也會到美國陪伴，並謂4月離巢後重回TVB演出，將音樂劇《為你鍾情》帶到公益金的舞台上，又能再見舊同事很開心，「我在TVB 20幾年，都想試下自己出去闖一闖，睇下個世界，現在是獨立歌手，繼續在音樂方面發展。」

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