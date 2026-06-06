詹天文7.11開騷告別細路女 「媽媽」樂易玲激讚前途無量

歌手詹天文（Windy）今天現身尖沙咀出席《Windy詹天文 CHAPTER ONE LIVE IN HONG KONG》記者招待會，正式宣布7月11日將在麥花臣場館舉行首個個人演唱會，一眾「天文台」（歌迷暱稱）、傳媒及嘉賓到場支持，場面熱鬧，Windy開心暢談籌備演唱會的心情：「我知道可以開騷一刻喺到上緊堂，心情又開心又感動又百感交集。由參加《聲夢傳奇》到依家，一步步行到今日，好多謝公司、家人同所有粉絲嘅支持。」並透露演唱會命名為「CHAPTER ONE」，對她而言別具意義：「上年我推出咗一首歌叫《序章．結局》，每個人嘅人生都有一個序章，我呢幾年喺度裝備緊自己，ready緊自己，就係一個Chapter one去開屬於個人嘅演唱會，所以覺得好特別。」又表示演唱會將呈現自己不同階段的成長與蛻變，希望歌迷能夠從中感受到她的真誠與熱情。

Windy已進入密集排練

談到演唱會籌備進度，Windy表示目前已進入密集排練階段：「我想嘗試擺脫細路女嘅感覺，我已經長大喇，唔再係當初嘅小妹妹，所以演唱會上嘅舞蹈會由Jazz變成Hip Hop，有小小型格。」她更預告演唱會將有驚喜環節，至於周邊產品方面，她笑言：「知道粉絲好想買嘢留念，我哋設計咗一啲特別嘅周邊，希望大家都鍾意。」

邵氏兄弟控股有限公司執行董事樂易玲專程到場支持，她大讚Windy：「呢個女真係乖到不得了，第一次見佢係14歲，依家高咗又越嚟越靚，好勤力讀書又叻，每一樣嘢交俾佢，佢真係超額完成。5月1號我哋喺天河體育館有一個大型活動，我哋安排Windy去做一個表演嘉賓，咁大個體育館，佢一開聲好多領導都覺得佢好靚同埋驚為天人，可以想像佢演唱會嘅時候可以幾靚，佢嘅歌聲比我哋預期中更加好，所以Windy嘅前途真係無可限量，依家先至20歲，真係有康莊大道喺前面，加油！」Windy聞言感動表示：「我愛你樂小姐，我一定會做好㗎！」樂小姐亦回應她：「我都愛你，你冇辜負大家，每年都同你開（騷）。」引來台下粉絲瘋狂尖叫。活動尾聲，Windy即場演唱一歌曲《沒有你的新學期》，其後更走到台下與一眾「天文台」拍攝大合照，近距離互動，場面溫馨。

Windy表示嘉賓唔只一個

記者會後Windy接受「新城八大家」訪問，坦言心情既緊張又興奮，並透露每日都為個唱積極備戰：「我屋企樓下就有一個健身室，所以每日早兩個鐘起床去健身，希望自己可以Fit得嚟有肌肉線條。」被問到可會展示「馬甲線」，她笑言：「其實我朝早起身用力縮嘅時候係有一啲嘅，但希望到時可以自然流露出嚟。」她又透露造型師曾問她衣服想短一點還是長一點，但她對自己信心未夠，要視乎情況而定。

談到演唱會嘉賓，Windy大賣關子，表示是一位「很神秘的嘉賓」，而且不只有一個。至於可有信心加場？她坦言：「期望！」提到與樂易玲在台上互相「示愛」？Windy表示：「樂小姐真係好似一個媽媽，佢成日教我好多嘢，叫我要努力，所以我真係好感謝樂小姐。」對於樂小姐預告會為她每年舉行演唱會，Windy理解為每一年都要再進步多一點：「我覺得我需要繼續裝備自己，呢個只係Chapter 1，希望之後會有更多嘅Chapter。」