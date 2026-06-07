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前TVB花旦簡佩筠罕露面 消失幕前29年從商血本無歸 流產近乎不育 曾被封「最美陸無雙」

影視圈
更新時間：09:00 2026-06-07 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-07 HKT

90 年代 TVB 小花簡佩筠曾活躍於娛樂圈，參與過不少劇集的演出，曾在《阿Sir早晨》飾演黎明妹妹、古天樂女友「祝中平」，《神鵰俠侶》飾演「陸無雙」以及《大鬧廣昌隆》飾演「陸曉彤」而為人熟悉。不過在 1997 年退出娛樂圈後，簡佩筠棄演從商，並已移民瑞士。

鍾潔怡分享與簡佩筠合照

簡佩筠為了生意仍會瑞士、香港兩邊飛，淡出多年仍與圈中人保持聯絡。日前，鍾潔怡在 IG 貼上與簡佩筠的合照並說：「今日見返多年好友，多年冇見，突然之間緣份到了。多謝你為我祈禱。雖然祈禱嘅時候，我的眼淚不斷流下，我知道我嘅傷口還未痊愈。但是你給我的說話，我又釋懷了一點點。我都希望你所有事，事事順利。」

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簡佩筠保養得宜親切感十足

相中所見，簡佩筠留着一頭齊肩的深色中長髮，保養得極為得宜，膚色白皙緊緻，面頰飽滿且帶有自然的紅潤光澤，眉眼彎彎，雙眸清亮有神，笑起來時神情溫柔、親切感十足，幾乎看不出歲月的痕跡。她的衣着展現出知性、優雅的熟女魅力，眉宇間依然保留着當年飾演「陸無雙」時那股標緻與獨特的倔強英氣，帶有一種輕鬆幹練的商界女強人風範。

簡佩筠離開娛樂圈後，選擇重新投入學業，當時往美國重新修讀學士學位課程，並於加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）經濟學系畢業，現為瑞士護膚品牌亞洲總代理執行董事。簡佩筠在 2016 年因與生意拍檔有糾紛，而再度成為新聞人物，她曾在訪問影片中哭著分享，自己與生意夥伴合作經營護膚品品牌，聲稱對方以合併業務方便上市為由，要求她轉讓商標。

簡佩筠血本無歸致兩度流產

豈料對方竟私下將品牌賣給上市公司，令簡佩筠血本無歸。她形容當時感覺像被人搶劫，還反過頭來被指控是賊。糾紛為她帶來巨大壓力，更被前拍檔騷擾，情緒一度崩潰，導致她兩度流產。醫生告知她懷孕機會極微，近乎終身不育，由於丈夫是九代單傳，當年的經歷對她和家人打擊甚大。

幸好，丈夫 Justin 一直對她不離不棄，陪伴她走過人生低谷：「佢從來冇喺我面前，做過一次表情、講過一句說話，因為佢知道，如果佢表現出唔開心，會令到我更加傷心。佢真係從來都冇。我知道佢好愛我，我都會內疚，好似我嘅事業令佢冇咗兩次BB。雖然遇到呢啲又大又難嘅事，我都會安慰自己，每個人有自己故事，哭哭啼啼埋怨係冇用，咬實牙關行過去，回頭望可能只係挫折，我哋互相鼓勵，好感恩老公喺身邊！」

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