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Ivy So捧英格蘭自嘲「燈神」 孖COLLAR隊友通宵追看世界盃 邀Teller加入偉豪FC玩「多人運動」

影視圈
更新時間：18:45 2026-06-06 HKT
發佈時間：18:45 2026-06-06 HKT

蘇雅琳（Ivy So）、王偉俊（Teller）今日（6日）出席世界盃直播宣傳活動，準備為四年一度球壇盛事打響頭炮。Ivy So於活動上與粉絲球迷近距離互動玩遊戲，手捧兩個足球考驗平衡力；Teller亦渾身解數以鐵臂及雙腿嘗試夾住最多足球數量，大騷強勁臂彎肌肉線條。

Teller曾入選學校足球隊

Ivy So與Teller受訪時均表示已準備迎接世界盃開鑼，無懼時差捱眼瞓直擊賽事，Ivy笑言如果球賽翌日沒有工作，將會購買大量零食觀賽：「買定宵夜，眼瞓嘅時候食嘢先可以保持清醒！」。Ivy So透露自小會一家人觀賞世界盃球賽，但往往會與胞弟率先睡倒；近年則會與COLLAR隊友邱彥筒（Marf）、王家晴（Candy）等偉豪FC（陳偉豪足球學校）成員一同觀賽，希望最少能夠直擊四強與決賽；Teller則打算約同屆造星出道的組合ZPOT睇波，早前亦一同合作錄製世界盃直播主題曲：「唱主題曲饒舌嘅時候，諗起自己踢學界全速用11秒跑100米嘅衝勁！」Teller自言於中學階段曾入選學校足球隊：「貪我跑得快可以踢走個波，但只係踢過一兩場，其餘都長坐冷板櫈！」畢業後雖然轉投欖球隊，但透露將會重新踢足球，Ivy更邀請Teller於週六日與偉豪FC隊伍練習，一齊參與「多人運動」，誇口指：「我得閒就會踢，一來球隊多朋友，二來多人運動都係大家一齊好玩啲！」但笑言不敢與螢花女足的高手對戰，曾試過一齊練波發覺螢花位位球員都不錫身：「佢哋個個都好搏！反而會逼我錫身，叫我唔好去咁盡！」

Ivy自爆買波「小賭怡情」

Ivy So目前力捧英格蘭贏世界盃，但自嘲「燈神」請大家不要跟隊，更自爆會在世界盃期間投注愛隊，讓自己更投入觀賽：「小賭怡情啦！第一次買波係19歲，凌晨溫書好悶就開場波睇，通常賠率低先贏到錢。（最多賺幾錢？）我買親都只係十蚊廿蚊，賠率得零點幾，贏得一蚊兩蚊！」力捧比利時的Teller則表示從未試過投注，今年若看準機會或許會一試。

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