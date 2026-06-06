何雁詩回首第三者風波遭狂轟？被翻舊帳疑搶未婚夫又虐狗 曾談介入鄭俊弘戀情：令另一方唔開心

何雁詩（Stephanie）日前在伍詠薇及李凱賢（Brian）主持的HOY節目《九運會客室》上，何雁詩罕有重提介入鄭俊弘與富貴圈外未婚妻Beebs的關係，她坦言自己當時對鄭俊弘的感情狀況毫不知情：「如果我知道晒佢當時嘅所有感情狀況，我唔會同佢一齊。」不過她坦承現在生活很開心：「呢一刻開心有Asher & Fred呢個good family，但只係去返當時事件，喺感情上我會選擇簡單啲。」

何雁詩的言論被網民留言狙擊

何雁詩的言論瞬間成為熱話，被網民留言狙擊，有人說：「點止做人哋第三者呀？仲叫鄭俊弘虐狗添，隻狗仲要係鄭俊弘同佢個ex隻狗。」、「而個時候講呢啲說話仲大鑊過唔講，咁樣公開講出嚟即係嫌棄，應該都係為離婚鋪好條路。」、「結咗婚生咗小朋友先嚟講話從頭嚟過唔會揀？ 佢老公睇到情何以堪。」、「佢係一個非常之任性嘅人，佢想做乜就做乜，不可一世。」、「點會唔知自己係第三者？人地女友爆大獲唔見你即刻斬纜？」

相關閱讀：何雁詩罕提「搶人未婚夫」風波 指做第三者毫不知情 若知鄭俊弘感情狀況將拒絕發展

鄭俊弘曾被爆背富貴未婚妻偷食何雁詩

鄭俊弘在2001年參加無綫《全球華人新秀歌唱大賽》獲亞軍，翌年入訓練班做藝員演閒角，直至2013前在《星夢傳奇》節目奪冠一夜成名後，即速撇陪他捱足六年的舊愛姜麗文，並傳出暗媾吳若希和蔡思貝，但鄭俊弘的真命天女另有其人，在2017年4月被爆與富貴未婚妻Beebs地下情三年，同時Beebs透過閨密向傳媒揭發鄭俊弘偷食同屬巨星幫的師妹何雁詩。閨密稱Beebs在2014年認識鄭俊弘，鄭俊弘以保事業為名玩地下情，beebs一直在金錢上照顧未婚夫，怎知2017年2月男方對未婚妻忽冷忽熱，1月22日更發現男方「失蹤」數小時，從Uber收據揭發他夜訪何雁詩香閨，怒審下鄭俊弘終承認鍾意何雁詩。其後何雁詩回覆傳媒否認拍拖：「唔係第三者，我哋係普通好朋友，關於佢嘅事可以問番佢啦，我唔會答啦，佢都係一個好男人，我相信佢一定會對大家有個交代。」之後她在社交網留言：「清者自清，行得正企得正。」

鄭俊弘曾強調何雁詩不是第三者

及後，鄭俊弘和何雁詩高調拖手承認戀情，鄭俊弘曾強調何雁詩不是第三者，聲稱兩段感情冇重叠，之前選擇不公開是為了保護剛開始的感情，淪為賤男的鄭俊弘一度遭公司雪藏，而何雁詩因不堪「小三」之名，壓力爆煲患上抑鬱，曾經被傳飲酒自殘後割脈送院。鄭俊弘和何雁詩很發展到同居階段，曾有指何雁詩不太接受男友與前度養的黑色拉布拉多狗Riley，加上Riley行為反叛，亦試過對住何雁詩吠，搞到何雁詩都很抗拒。鄭俊弘為了令Riley聽話，於是找來一條有倒鈎的鐵狗鏈給Riley戴住，又用電帶，等牠不會吠女友，雖然鄭俊弘間中在IG貼上與Riley散步的相同片，但實情鄭俊弘將Riley送了去親戚屋企暫住，報道一出，不少人炮轟二人有虐狗之嫌，何雁詩曾在IG留言話：「謠言止於智者，Riley好地地係屋企瞓緊，絕無棄養。每個人也有過去，私生活不應亦不會影響狗狗與主人的關係。其實我是狗癡⋯唔係好明發生咩事。」不過呢個回覆似乎更令網友憤怒，指責佢轉移視線。鄭俊弘亦以大篇幅英文留言回應：「養咗Riley已經4年幾，佢本身係一隻流浪狗，領養佢之後曾經有一次佢差啲被車撞到，所以我決定帶佢去接受訓練，訓練員建議我喺Training時使用釘帶，而呢款係好常見嘅訓練工具。」

相關閱讀：何雁詩公開兒子患罕見病被嘲「有報應」 曾做第三者吸Haters：我無謂再去深究咁多

何雁詩曾談「介入」鄭俊弘戀情

鄭俊弘和何雁詩在2020年11月7日結婚並育有一子鄭讚廷（Asher），2024年透露兒子患有天使綜合症，曾有網民留言嘲諷他們「有報應」，何雁詩曾表示：「其實當我哋去公開天使綜合症呢件事嘅時候，都預咗一定會有呢啲留言，都畀咗一段時間我哋自己打好個底嘅，我都唔係第一年入行，可能頭5年都會覺得人哋點講都會有啲難受。但又諗返，呢個網絡世界實在畀咗好多power人哋去話你，但當你諗返如果呢個人喺街突然衝上嚟話『報應』呀！你唔會理佢㗎嘛，你又唔係真係識我，你衝埋嚟突然間鬧我，我冇理由同佢拗，我唔係一個會咁樣講人哋嘅人，所以我唔想同網上鬧人嘅人同一Level。」而何雁詩亦曾回首「介入」鄭俊弘戀情一事，表示傷害了鄭俊弘的前女友：「我令到另一方唔開心，雖然當時我唔知，呢個只係我自己感受，我唔可以代表Fred講任何事，現在回想番，我覺得我唔係一個人嚟，我唔應該咁樣，有唔開心。」