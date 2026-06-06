前TVB咪神主播孫雪祺列港漂3大死穴 勸告三類人別來香港 一種人注定碰壁？

34歲的前TVB財經主播孫雪祺，有新聞界「咪神」之稱，2023年離巢後轉戰教育界，近日她在社交平台發布一段名為「真的別來香港」的影片，以自身從主播台走到大學講台的經歷，分享她眼中三種不適合在香港發展的人，引發網民熱烈討論。孫雪祺在影片中首先點出，第一種不適合來港發展的是「總想著走捷徑，靠人情世故走天下的人」。她直言在許多地方，遇到問題的第一反應可能是送禮、拉關係，但在香港這套「人情邏輯」往往行不通，甚至可能觸碰底線被廉署（ICAC）調查，她強調香港的底層邏輯是「合約精神和專業主義」，職場上更看重專業能力，而非人脈關係。

孫雪祺指香港制度高於人情

孫雪祺接著提到第二種不宜在港發展的是「缺乏契約精神，試圖破壞規則的人」。孫雪祺指出，有些人可能習慣了「差不多就行」或「特事特辦」的模糊地帶，但在香港「制度永遠高於人情」。一旦試圖破壞既定的職場規則，失去的不僅僅是一個機會，而是整個行業對你的信任。在她看來，誠信和規矩是在香港職場裡最寶貴的通行證。

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孫雪祺稱持續學習免被淘汰

孫雪祺最後指出第三種人是「缺乏重啟的勇氣，和停止持續學習的人」。她表示，香港的節奏和更新速度飛快，這裡沒有真正的穩定和鐵飯碗，更不相信一勞永逸。若想在香港找到高薪且有挑戰性的工作，就必須不斷更新自己的知識庫，她警告原有的知識，可能兩三年就會自然被淘汰。

孫雪祺擁誇張身材撞樣陳瀅

回顧孫雪祺的職業生涯，她畢業於上海師範大學英語系，2017年在香港中文大學新聞系碩士畢業，翌年1月加入無綫新聞任國際組編輯。短短兩個月後，她因甜美外型及惹火身材被推上幕前，由於外貌有點似藝人陳瀅，而獲封「新聞界咪神」，她先後主持《普通話財經消息》、《交易直播室》等節目。直至2023年她離開TVB，宣布參加央視《主持人大賽》尋求轉型。2024年，她成功轉職為大學講師，初期任職於香港城市大學媒體與傳播學院，其後再轉到香港教育大學任職，並升呢成為副課程主任，網民 紛紛指她是人生勝利組。

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