李盛林牧師安息禮丨阿Mo李啟言6分鐘細數1368天陪伴 公開「給爸爸的信」：願在天家站著抱你

阿Mo李啟言父親李盛林牧師的安息禮拜今日（6日）於尖沙咀聖安德烈堂舉行，教堂內放置李盛林牧師遺像和以李師母為首與李啟言在內子女送呈花牌。安息禮拜開始前，播放李牧師生前相片剪輯成片段，包括成長舊照及全家合照，三位子女將就生平略述〈家庭篇〉進行分享，長女李嘉欣女士及長子李啟旻醫生將會親身到場，阿Mo李啟言則會以錄影片段分享，不過阿Mo李啟言的「女友」So Ching未有現身。

哥哥Derek曾表示阿Mo李啟言的因爸爸離世影響身心要取消治療，目前仍然身醫院的阿Mo李啟言未能親自送別爸爸，他拍了一段長6分鐘的預錄影片悼念父親。阿Mo李啟言憶述意外後1368日，爸爸一直無怨言陪伴：「只要我一轉身，你永遠都在」。他感謝爸爸為其康復及治療四處奔波，稱會盡所有力量努力康復：「希望我們在天間相聚的那一天，我可以站在這裡擁抱你。」

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阿Mo李啟言自從經歷紅館演唱會嚴重事故後，至今仍接受漫長且艱辛的康復治療。Mo爸李盛林牧師生前是阿Mo李啟言最大的精神支柱，在過去近四年來風雨不改地撰寫代禱信向外界交代進展，並為四出為兒子張羅資源。對於爸爸的離世，阿Mo李啟言當然大受打擊，幸好哥哥與姐姐決意堅強接棒，承擔起照顧阿Mo李啟言的重任，阿Mo李啟言在爸爸安息禮舉行後，在網上公開「給爸爸的信」向亡父致敬，並感謝爸爸用毫無保留的生命，讓他體會甚麼是「無條件的愛」，阿Mo李啟言「給爸爸的信」全文如下：

深愛的爸爸： 認識你三十一年半，最近我才真正明白「盛林」這兩個字，對我來說是世界上最美好的名字，也是你一生的寫照。你就像一片茂盛的森林，強壯而又溫柔。你總帶著父親的威嚴，卻比任何人都能看穿我的脆弱。你用茂密的枝葉為我們遮風擋雨，成為我們最安穩的棲息忘憂之所。 從小到大，我都在這片森林的庇護下無憂地成長。長大後，我想去追尋自己的夢，你從不阻攔，只是在身後用你溫柔的目光默默守護。直到四年前那場突如其來的意外，在我的世界差點崩塌時，你二話不說，小心翼翼地把我這隻折翼的鳥兒抱回懷裡，用盡全身的力氣呵護著。 整整一千三百六十八天，你日復一日地守在我身邊。我從未見過你有一絲鬆懈，也從未在你的眼裡讀出一句怨言。大至手術室外那漫長而煎熬的等待，小到每一次繁瑣的治療與檢查，只要我一轉頭，你永遠都在，默默地為我守候、為我禱告。只要我找到有一線康復的希望，你就不辭勞苦地四處奔波、聯絡，甚至跨越不同的國家，用盡你所有的辦法，只為了讓我能少受一點苦、能快一點好起來。 爸爸，對不起，有幾次我因為情緒的崩潰，忍不住對你發了脾氣。但你從來沒有責怪過我一句，只是用那雙溫熱的手拍拍我，用無盡的耐心包容了我。在這一千多個日子裡，無論情況多麼艱難，你從來沒有讓我感到有一絲被放棄的絕望。謝謝你用你毫無保留的生命，讓我深深體會了甚麼叫做「無條件的愛」。 因著這場苦難，這幾年，我們的靈魂反而靠得比以前更緊密了。我們開始會像朋友一樣分享感受、聊著瑣碎的日常；聖誕節時，我們會一起看那部看過無數次的《Home Alone》；偶爾，還會一起為NBA的球賽歡呼。那些和你一起度過、平凡卻無比溫暖的時光，是我這輩子最珍貴的寶藏。 如今，你暫時與我們告別，但在我的房間裡、在我的生命裡留下的痕跡，真的無處不在。牆上你親手掛上的裝飾、你細心為我挑選的復康運動衣、那張被你親手調整過無數次、只為了讓我坐得舒服一點的輪椅……還有兩個月前，你在抹手紙上用那顫抖卻堅定的筆劃寫下的「啟言，加油！」。 每一樣東西，都還帶著你的溫度。你的一筆一劃都在提醒著我：不能放棄。因為我知道，你比我自己，還要更渴望看到我重新自主生活的那一天。你每天對我說的那句「加油」，還有每天晚上禱告時，你為我重複了一遍又一遍、帶著哽咽卻無比迫切的祈求，至今依然在我的耳邊迴響，溫熱著我的心。 現在，你終於卸下了地上的勞苦，回到了天父的懷抱。我相信天父此時正輕輕擦去你的汗水與眼淚，讓你享受好牧人賜予的平靜與安息。我也相信，你此時正站在天上最美好的地方，繼續用你慈祥的目光看顧著我，並且預見着我康復的那一天。 爸爸，請放心，我會帶著你留給我的勇氣，努力地康復。我會盡我所有的力量去實現這個心願，去延續你一生用愛寫下的信心與見證。這，是兒子能送給你最好的禮物。爸爸，我愛你。願我們在天家相聚的那天，我能站著擁抱你。 啟言 敬上

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在代禱信上提及感恩安息禮拜以順利舉行：「能與香港及外國的弟兄姊妹一同緬懷爸爸為家庭、為教會、為神學界的付出。對爸爸不捨的心情必定會有，但能作為一個在各方面也有不同付出的人，爸爸真的使我們感到無比的驕傲。感恩職業治療師稱阿Mo手部的感覺恢復進度理想。求主繼續醫治阿Mo，使他的神經能逐漸的恢復，能有更多的進步。感恩有不同的有心人的付出，支持阿Mo 的醫療及生活費。求主透過各界的愛心與關懷，供應阿Mo每月的私家醫院及復健開支，讓治療鏈不致中斷。」

李盛林牧師今年4月曾因身體不適出現嘔吐和發燒情況，需要接受治療，當時他在代禱信上以「寫在代禱信第一次延遲的時刻」為題，透露自己可能出現慢性心血管問題，正進行詳細檢查。信中，他坦承了內心最深的三個恐懼：不確定自己的身體能否繼續支撐、不確定還能陪伴兒子走多長的路、不確定未來的日子將如何展開。在安息禮上，阿Mo李啟言憶述當時情況：「你用顫抖又堅定嘅手，喺紙巾上寫低啟言加油，你的一筆一劃都在提醒著我不可以放棄，因為我知道你比起我自己還要更加希望見到我重新自主生活的那一天。」他還說，「爸爸我愛你，希望我們在天間相聚的那一天，我可以站在這裡擁抱你，我會盡我所有的力量去實現這個心願 ，去延續你一生， 用愛寫下的信心和見證，這個是我作為兒子能夠送給你最好的禮物。」