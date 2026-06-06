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Taylor Swift結婚細節首曝光 傳7.3包下紐約MSG舉行世紀婚禮 逾千賓客「地獄級」保密全神隱出入

影視圈
更新時間：12:22 2026-06-06 HKT
發佈時間：12:22 2026-06-06 HKT

美國流行天后Taylor Swift與美式足球球星Travis Kelce的婚禮部署持續引發全球關注，最新消息傳出二人將於7月3日在紐約麥迪遜廣場花園體育館（MSG）舉行婚禮，到場見證的賓客多達逾1,000人。 

Taylor婚禮列入紐約市7月重大活動名單

事件之所以廣受關注，部分原因在於紐約警察局局長Jessica Tisch於上周一預算聽證會上的一番話。她以半開玩笑的語氣，將Taylor的婚禮列入7月紐約市重大活動名單之中，無意間令外界幾乎確認婚禮將在紐約舉行。 

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主辦方計劃以專用「黑色巴士」接送賓客

場地選擇上，MSG設有多個入口、安全後台區域及完善的保安基礎設施，長期服務運動員、音樂人及高知名度賓客，被視為極具操作可行性的選擇。同時，場館內部完全沒有向外窗戶，攝影師無從拍攝，加上設有地下停車場，賓客可以在毫不惹眼的情況下進出，保密程度極高。 據悉，主辦方的保安安排涉及紐約警方及多間私人保安公司，場館周邊街道更預計需要封閉。賓客入場方面，主辦方計劃以專用「黑色巴士」接送賓客，採取多個到達時間及專屬落客點等安排，並利用MSG的後台走廊及貨運通道，避免賓客出現在公眾視野之中。 

婚禮受邀嘉賓星光熠熠

受邀嘉賓星光熠熠，歌手閨密Selena Gomez、Haim三姊妹、超模Gigi Hadid及Cara Delevingne等均在受邀之列，其中Gigi Hadid及Selena Gomez更被傳出將擔任伴娘。Travis一方則由胞兄Jason Kelce擔任伴郎，Patrick Mahomes及兒時好友Aric Jones等亦在伴郎團之列；Taylor則將由父親Scott Swift牽手步上紅毯。

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