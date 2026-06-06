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詹天文7月麥花臣首開個唱 設VIP門票享1對1合照及睇綵排 挑戰Hip Hop舞擺脫「只唱高音」形象

影視圈
更新時間：03:40 2026-06-06 HKT
發佈時間：03:40 2026-06-06 HKT

詹天文（Windy）將於7月11日在麥花臣場館迎來首個個人演唱會《CHAPTER ONE LIVE IN HONG KONG》，宣告她的歌手歷程正式踏入全新篇章。票價分別為三種，其中最貴的VIP門票粉絲福利包括觀看綵排、1對1合照及現場簽名一個。

詹天文認為開個唱是成長里程碑

今次首開個唱是Windy成長的里程碑，更是無懼未知的新起點，面對前方更宏大的音樂課題，她滿懷躍躍欲試的興奮與熱忱。Windy因在廣州的大部分時間都用在學業上，唯有早起做運動，希望能鍛鍊出一副又靚又充滿力量的身材，她表示：「第一次開個人騒就好像經歷了很多不同的事情後終於得到回報，自己一直以來也算努力，我覺得今次演唱會有如一個獎勵，對我來說是很感恩的一件事，當然現在的心情是很緊張和很興奮，希望屆時在麥花臣現場看到我的粉絲為我的演出感到驕傲。

詹天文望練出肌肉展示線條

Windy透露現時已開始籌備個唱，舞台服飾也會嘗試新的風格：「因為大家對我之前的印象可能是比較細路女，所以今次我的個唱要讓大家看到我已經成長。如果今次Keep Fit真的能練出一些肌肉線條，我將在台上展示給大家欣賞，否則只能再次保守。」

詹天文挑戰Hip Hop舞蹈

Windy表示已和排舞師相約排舞時間，希望今次能挑戰Hip Hop舞蹈：「之前跳的風格比較jazz，所以希望今次能帶給大家一些比較有型的舞蹈。也希望能透過今次演唱會讓大家脫離對我固有的

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