給阿嬤的情書丨陳欽勤意外票房破15億 自爆喜歡佘詩曼20多年：當年肥嘟嘟好可愛

內地電影《給阿嬤的情書》演員李德如、陳欽勤和趙童，今日出席「第五屆潮洲節」活動，分享拍攝趣事。對於該片在內地票房巳突破15億，陳欽勤表示很意外，沒想過那麽好，感謝大家的支持。問到會否慶功，他指交給導演。問到電影會否開Part 2？他笑言這個暫時保密交給導演決定，大概會有吧！但覺得香港人喜歡這部電影，因為潮汕人跟香港人可說是一家親。

李德如「dangerous」成熱話自嘲似周星馳「無厘頭」

談到李德如在戲中一句dangerous成為熱話，她表示有一點像周星馳電影無里頭搞笑成份，出來效果導演也很喜歡。趙童則謂首次拍戲心情緊張又興奮，但越來越自在。問到將來可會在幕前發展，她表示現在會以學業為重。

趙童想與黃宗澤合作

問到想跟那位香港演員合作？趙童笑指想跟黃宗澤合作，剛才活動未能同場見面。陳欽勤大爆趙童通過他對黃宗澤有認知，不過自己睇過《新聞女王2》都喜歡黃宗澤同余詩曼，又大讚他們多才多藝很值得自己學習。談到可想跟佘詩曼合作？他表示從小20多年來喜歡對方，雖則自己不懂聽港劇，所以專登翻譯而一直追劇。問到可覺余詩曼有改變？他笑言沒有改變，當年睇對方演出第一部劇，感覺樣子可愛「肥嘟嘟」，現在越來越漂亮，每一部劇也有追看，若然有機會跟對方合作，自己會緊張到腳軟。

