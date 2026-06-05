The Magic Hour魔幻時刻丨江𤒹生韋羅莎有曖昧身體接觸 AK初害羞獲女方主動破冰：可以摸面攬腰

MIRROR副隊長江𤒹生（AK)、韋羅莎、謝君豪、葛民輝、魯文傑、蔡曉童及一班有份演出舞台劇《The Magic Hour 魔幻時刻》台前幕後工作人員，今日在演藝劇院為今晚正式演出進行拜神儀式。韋羅莎和江𤒹生（AK)在劇中有曖昧關係，需要有一些身體接觸，起初AK感到有點害羞，他感謝韋羅莎主動作出一些動作，打破這尷尬，令演出更暢順，韋羅莎解釋，自己也會害羞，但明白演出有身體接觸男士會更緊張，所以讓AK知道可以摸面及攬腰。

《The Magic Hour 魔幻時刻》舞台有大量機關

她說：「因為演出時不想尷尷尬尬，怕觀眾看到有點怪，加上我們已經熟絡大家有化學作用。」二人也表示，這次舞台有大量機關，並有大量動作場面，韋羅莎稱 ，自己這次較為輕鬆小動作戲，但因為多機關所以這幾日也在這裏多排練令演出安全。AK則感到，這舞台的機關是從天而降，演唱會舞台的機關則是從下升上完全不同，雖然機關多，但他也感覺很安全，所有危險動作都是一些擅長那方面的演員去做。

韋羅莎不擔心葛民輝爆肚

問到怕不怕拍檔葛民輝爆肚？韋羅莎忍不住笑了出來，之後她說：「還好，大家誤會了他，他在訪問時會不知講了往哪裏，但在劇中很專業，清楚知道及跟足劇本，不會像平日去了太空，加上今次舞台劇不容許改動，劇本是這樣就這樣演，所以不擔心。」

邱士縉後援會事件「咁大個仔自己處理」

此外，MIRROR成員邱士縉（Stanley） 的後援會，日前無預警宣布即時結束營運，Stanley在社交動態以黑底配一個微笑的表情符號疑回應事件，觸動粉絲神經，引起不滿留言怒轟一事，AK稱，自己連日來都在舞台中排練，所以真的不知道，只知道Stanley有做劇集《COURT!》，問到身為副隊長也不理會隊員？他表示，這幾天進入舞台，那得閒理會他，那麼大個仔要自己處理一下自己的事情。另外，Edan(呂爵安）早前講「haters論」惹其他MIRROR成員的粉絲不滿，AK說：「真的不知道，他什麼時候講，我真的不知道他什麼時候講這些說話，在不知道的情況下不方便評論。」記者追問：「他是開玩笑地說『最大haters就是隊友』」對此，他堅持在排練中真的不知道，問到是否覺得他是否不應該這樣說？他再避談說：「我真的不知道應不應該，這事完全不知道，我知道後再說給你知，一陣問一下他。」

韋羅莎痛心鍾景輝離世

另外，對於鍾景輝離世，韋羅莎表示，自己入行時，鍾景輝已經沒有在演藝學院，所以沒有交集，只是見過他幾次，可惜沒有合作過，聽到消息也感到很痛心，因為知道他為戲劇界做了很多，她說：「深信地知道，我們現在得益也是因為他投放了很多心機及愛在這行業內，很感激King Sir做所有的事。」

