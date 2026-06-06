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77歲于洋自揭心血管閉塞險死盆骨現骨枯 豪言「花光積蓄拒留下一代」兩子真實反應曝光

影視圈
更新時間：10:00 2026-06-06 HKT
發佈時間：10:00 2026-06-06 HKT

70年代電影小生于洋入行逾半世紀，兩度離巢TVB，移居加拿大生活多年，近年享受湊孫樂。于洋最近難得返港與朋友見面，並現身資深傳媒人汪曼玲的網上頻道《快拍．曼鏡頭》訪問，自揭曾因心血管閉塞險死，豪言要花光所有積蓄，不留給兩子。

于洋心臟劇痛如針刺

已經77歲的于洋面對鏡頭總是精神奕奕，原來在2007年曾與死神擦身而過。于洋憶述當年突發心血管閉塞，至今仍心有餘悸：「嗰時突然間透唔到氣，心口痛到好似有針咁拮落去。」于洋透露當時心血管足足塞了「兩條半」，甚至一度以為自己會命喪當場。

幸而于洋平日有做運動的習慣，臨危不亂下進行自救，強逼自己放鬆，並轉用口來深呼吸，成功爭取時間到醫院治療。當時醫生見狀立刻為于洋進行手術，最終通了血管，並放入兩個支架，為于洋撿回一命。

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于洋拒做「守財奴」留錢畀仔

經歷過生死關頭，加上外國開放的文化影響，于洋對財富的看法非常豁達。提到兩個極之聽話孝順的兒子，于洋笑言從未打算將辛苦賺來的錢留給二人，更經常與兒子們開玩笑：「我成日同我啲仔講，『喂！老竇咁辛苦搵錢，梗係自己使晒先啦，仲留畀你？你傻㗎？』」

于洋的兩個兒子亦十分生性，對父親的決定表示贊成，還反過來安慰于洋：「老竇我知啦！你使晒啲錢先啦。」于洋指一家人相處如外國人般輕鬆幽默，還給予母親銀行卡，相當孝順。于洋指太太是家中的「財政大臣」，大讚愛妻將家庭打理得井井有條，並給予他極大自由度，就算于洋喜歡去賭場，試過一晚輸十多萬美元，仍沒有管束。

于洋踢沙包致盆骨碎裂

于洋除了心臟問題，早前又在加拿大接受髖關節手術。一向熱愛運動的于洋，早前在健身室未做足熱身，便興奮踢沙包，起初以為只是普通扭傷，返回加拿大後經細仔提醒去照X光，才驚覺盆骨受傷出現骨枯，需要入院進行盆骨置換手術。

于洋手術後三日落地

于洋慶幸過程卻相當順利，手術只用兩小時便完成，而且于洋的康復速度更令醫生震驚：「我三日之後已經起身行得，第一日落床，第二日揸 walker，第三日試下放開已經行到，連止痛藥都唔使食。」于洋直言人生「冇乜遺憾，不枉此生」，現時最大樂趣就是湊孫。

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