Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄭希怡笑談阿Sa蔡卓妍「家暴」留言：搞笑啫 爆梁浸浸將升中學有少女心事：試探過有人喜歡

影視圈
更新時間：21:45 2026-06-05 HKT
發佈時間：21:45 2026-06-05 HKT

鄭希怡（Yumiko）、連詩雅（Shiga）及黃宗澤（Bosco）今日出席「第五屆潮州節」，身為潮州妹的Yumiko，笑指爸爸不會重男輕女，反而重女輕男，自己好少講潮州話同返家鄉，因為從小爸爸從潮汕帶她搬到上海居住。談到快將父親節，女兒「梁浸浸」對老公可有表示？她搞笑謂：「唔重要！我會令佢覺得父親節唔重要，覺得母親節重要。」她又指女兒快將升讀中學，經已有少女心事，亦會試探問女兒可有男生喜歡？雖然有人喜歡，但未拍拖。

連詩雅爆女兒見哥哥姐姐變心心眼

在旁Shiga與老公陳家樂育有兩歲女兒，問到她可會擔心女兒長大會拍拖？她大爆女兒見到比自己年長的哥哥、姐姐就表現到心心眼，老公就會呻醋指不會儲存短片留念，但她就覺得好好笑。

鄭希怡不催蔡卓妍生B

另外，提到蔡卓妍（阿Sa）在社交網展示手臂痧痕，Yumiko留言指「家暴」，不過阿Sa霸氣回應：「我一定贏。」。Yumiko說：「搞下笑！佢一定好有信心，唔會輸！」問到是否戥阿Sa開心找到另一半？Yumiko指Sa找到一個令她經常做運動的人。至於會否催促阿Sa生B？她表示等對方順其自然。
 

最Hit
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？
影視圈
5小時前
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
生活百科
4小時前
九巴校服女遇非禮 遭後座背心大叔狼手掂胸 65歲男港珠澳口岸被捕｜有片
01:01
九巴校服女遇非禮 遭後座背心大叔狼手掂胸 65歲男港珠澳口岸被捕｜有片
突發
1小時前
屯門客貨車捱泥頭車猛撼 司機困廢鐵重創送院亡
00:47
屯門客貨車捱泥頭車猛撼 34歲司機困廢鐵重創送院亡
突發
3小時前
00:34
黑幫勝和前「坐館」疑欠下過百萬街數 上水街頭被掌摑
突發
7小時前
Threads爆紅降溫縮骨遮！開遮溫度降14℃/出汗量激減2成 5優點獲網民激讚：每個香港人都要入手！
日牌降溫縮骨遮Threads爆紅！開遮溫度降14℃/出汗量激減2成 網民激讚：每個香港人都要入手！
生活百科
7小時前
01:59
兩蚊兩折｜勞福局宣布不推每月限搭240程方案 指每月僅450人受影響 惟更新系統涉款3000萬
社會
8小時前
SpaceX禁止香港及內地投資者認購IPO 涉國家安全原因 香港IP無法登入官網
SpaceX禁止香港及內地投資者認購IPO 涉國家安全原因 香港IP無法登入官網
股市
4小時前
佘詩曼拋廿字金句回應欺凌楊思琦傳聞  不介意再合作  讚對方發展好有成功之處
01:28
佘詩曼拋廿字金句回應欺凌楊思琦傳聞  不介意再合作  讚對方發展好有成功之處
影視圈
5小時前
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
15小時前