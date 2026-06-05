鄭希怡笑談阿Sa蔡卓妍「家暴」留言：搞笑啫 爆梁浸浸將升中學有少女心事：試探過有人喜歡

鄭希怡（Yumiko）、連詩雅（Shiga）及黃宗澤（Bosco）今日出席「第五屆潮州節」，身為潮州妹的Yumiko，笑指爸爸不會重男輕女，反而重女輕男，自己好少講潮州話同返家鄉，因為從小爸爸從潮汕帶她搬到上海居住。談到快將父親節，女兒「梁浸浸」對老公可有表示？她搞笑謂：「唔重要！我會令佢覺得父親節唔重要，覺得母親節重要。」她又指女兒快將升讀中學，經已有少女心事，亦會試探問女兒可有男生喜歡？雖然有人喜歡，但未拍拖。

連詩雅爆女兒見哥哥姐姐變心心眼

在旁Shiga與老公陳家樂育有兩歲女兒，問到她可會擔心女兒長大會拍拖？她大爆女兒見到比自己年長的哥哥、姐姐就表現到心心眼，老公就會呻醋指不會儲存短片留念，但她就覺得好好笑。

鄭希怡不催蔡卓妍生B

另外，提到蔡卓妍（阿Sa）在社交網展示手臂痧痕，Yumiko留言指「家暴」，不過阿Sa霸氣回應：「我一定贏。」。Yumiko說：「搞下笑！佢一定好有信心，唔會輸！」問到是否戥阿Sa開心找到另一半？Yumiko指Sa找到一個令她經常做運動的人。至於會否催促阿Sa生B？她表示等對方順其自然。

