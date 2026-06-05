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黃宗澤自爆「人生第一次」壞掉全屋冷氣靠風扇吹住瞓 對緋聞女友蔡潔自薦加入「波總旅行團」 肉赤回應：女神唔辛苦得

影視圈
更新時間：20:52 2026-06-05 HKT
發佈時間：20:52 2026-06-05 HKT

黃宗澤（Bosco）、連詩雅（Shiga）及鄭希怡（Yumiko）今日出席「第五屆潮州節」，原本馬德鐘有份出席，但他在社交網透露因後膝蓋發炎而入院治療，最後未能出席。

黃宗澤「現代潮州人」重男女平等

Bosco接受訪問時，自爆昨晚在家中跟朋友一起吃咖哩飯，期間吃到成頭汗，原來全屋冷氣壞掉，於是將所有風扇當晚吹住來睡覺。他說：「真係人生第一次，我成日安慰人唔會咁唔好彩！」當笑指他若然有女人照顧就不會發生壞冷氣事件，Bosco笑言自己媽媽好猛，又叫大家別提，又搞笑是陰影。談到他來自潮洲家庭是否男人話事，他表示現今世代男女平等，只是畀家用時候先有地位，平時好低。問到可會考慮找個潮州女友？他笑言不會分祖籍，若然有得選擇會揀車、揀狗。

黃宗澤讚蔡少芬「美貌與智慧並重」

對於早前帶住《風華背後》中「龔家」兩個表姐弟蘇麗珊(Cecilia)與涂毓麟(Oscar)，出發到中國大西北玩兼拍攝網上旅遊節目。談到緋聞女友蔡潔自薦聯同蔡少芬和朱茵同行旅行。Bosco一聽蔡潔個名，即大讚：「正！女神唔辛苦得。」然後指蔡少芬是「美貌與智慧笨（並）重。」，跟她們合作好開心，希望找到贊助帶整個劇組一起去旅行，亦可考慮帶團返家鄉潮汕，因為價廉物美。談到工作近況，他表示有十幾個劇本傾緊，有一些籌備中。
 

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