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走過歷史大地丨相隔7年再合作最初默契有偏差 洪永城笑黃翠如煩又亂：越做越找回幼稚氣

影視圈
更新時間：20:19 2026-06-05 HKT
發佈時間：20:19 2026-06-05 HKT

洪永城與黃翠如相隔7年再合作拍攝旅遊節目《走過歷史大地》，今日兩人出席節目記者會時翠如表示兩最初默契也差一點，但慢慢就找回默契和火花，洪永城笑指翠如因擔憂所以較煩，又有點亂，但越做越好和𣈱順，好像找回以前「幼（稚）氣」的感覺，翠如指今次很好是除了兩人鬥咀外，因節目有歷史支持，所以可以好舒服地學到一直以來好奇的事情。

洪永城埃及坐私人飛機看金字塔感動落淚

洪永城指今次去過最難忘的地方是埃及，自己在空中看的時候更看到喊：「我從來冇諗過金字塔係咁睇，一上到私人飛機就喊，感動流淚！喺圍住金字塔飛，差唔多頂部上面飛翔，會覺得原來真係好刺激！」翠如就笑他年紀大，人易感性，洪永城指做了爸爸很久沒試過玩那麼刺激的活動。

洪永城做爸爸的歡樂無可取代

問他是否有後悔做爸爸？他表示沒有，因家中有另外的歡樂也是無可取代，而翠如就指要行去睇金字塔很辛苦，因為很熱。兩人又指空閒時不停有傾湊仔經，亦不停視訊家人，翠如更透露當時洪永城的BB跟自己的囝囝也有不舒服，所以各自各會有擔憂，問到下次再有機會是否也不會選擇離港工作？翠如坦言今時今日有工作好感恩，今次的製作很好，自己能夠參與也很感恩，洪永城說：「如果將來有咁長時間都一定會去，學翠如話齋有工作係一件非常好嘅事，同埋呢個係一個好有意義嘅旅遊節目，希望大家可以學到嘢又睇得開心。」

黃翠如指老公蕭正楠的錢全部給家人

另外，提到馬國明指出糧户口變「妻娘戶口」，洪永城笑指自己的戶口是「妻女戶口」，翠如就指老公蕭正楠的錢是俾晒屋企：「所以佢好辛苦，我都好感恩佢！」
 

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