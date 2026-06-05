魔音女團丨宋宛穎率成員明天出道 自認跳舞緊張過選港姐：要實力唔止擺甫士

隊長宋宛穎、倪樂琳、莊子璇有份組成的「魔音女團」明天正式在節目中出道，也是首次獻唱新歌。宋宛穎指明天是好日子，因為2026年6月6日星期六有4個6，問到出道緊張還是選港姐比較緊張？宋宛穎指是不同的緊張，因為跳舞是要實力，而不是只需擺靚甫士，所以相對女團來說比較難，因為要多加練習，莊子璇就謂期待多過緊張，因為少機會又唱又跳，對於歌曲中有高音部分，她坦言有點驚，因為近日有點不舒服，而宋宛穎也直言新歌今日才首次正式試唱，所以也有點怯。提到早前預告明晚服裝會性感，莊子璇即很大反應表示：「我唔鍾意，好少布！太少布喇，我接受唔到！（少過港姐泳衣？）咁又冇咁性感。」宋宛穎指港姐着泳衣不用跳唱，但今次就要，所以也怕走光。

倪樂琳讚今年港姐質素不錯

另外，新一屆港姐早前面試，三人表示當日在公司排舞，所以也有見到，倪樂琳坦言留意到當中一名佳麗被網民指似自己及楊梓瑤的結合體，自己也覺得有點像，但認為對方似楊梓瑤多點，而倪樂琳又讚今年質素不錯：「我聽樂小姐話有位面試佳麗，佢畀9分，但都要睇臨場狀態。」