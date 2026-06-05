夫妻肺片｜蕭正楠求婚黃翠如4次才成功？爆背後超甜真相：老婆鍾意呢種感覺

由曹永廉、蕭正楠、吳若希和車婉婉主持的TVB節目《夫妻肺片》今晚（5日）播出的第五集，找來陳展鵬（煎Pan）、周志康、雨僑和賴慰玲任嘉賓， 今集兩大話題，分別是求婚／被求婚過程，蕭正楠與黃翠如在2018年4月在紐西蘭秘婚，同年12月在TVB《萬千星輝頒獎典禮》上公開婚訊，並於翌年5月在峇里島補辦婚禮。婚後兩人感情甜蜜，並在2025年迎來愛子「蕭哈哈」，於2026年5月剛度過結婚8周

蕭正楠當年「求婚過程」均相當特別

原來蕭正楠當年「求婚過程」均相當特別，先後在過山車及靚靚教堂求婚，並笑言「過山車求婚」因心理壓力太大導致失敗，蕭正楠在節目上致黃翠如如求證時，黃翠如爆出一句：「你同我求過咁多次婚，你講邊次呀？」接着還開心自爆：「我強逼你同我求婚吖嘛！」之後更幫蕭正楠補充第三次及第四次求婚過程，原來蕭正楠之所以求足咁多次婚，全因黃翠如「鍾意嗰種（被求婚）感覺」，寵妻程度幾近瘋狂。

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蕭正楠黃翠如2018年無預警宣布已婚

蕭正楠和黃翠如因合作《師奶Madam》時結緣，拍拖期間屢傳婚訊，直到2018年的《萬千星輝頒獎典禮》，蕭正楠與曹永廉奪得「最受歡迎電視拍檔」，蕭正楠講感言時無預警宣布與黃翠如已經結婚：「2018年喺我工作上有好多成就，拍咗好多好好嘅劇，做咗好好嘅綜藝節目，而喺我人生中，我都做咗一個好大嘅決定，我好想趁呢個機會，多謝我太太黃翠如。多謝你令我學識去照顧人，令我學識做個更加好嘅男人。」兩人結婚6年終於傳出喜訊，當時黃翠如晒出超聲波照片淚流滿面：「每一個家都有屬於自己嘅故事。把開心的，難過的，拼湊在一起，或許這才能稱為『家』的完整。我們的那個故事，從我們兩個人組成一個家開始。這個家，曾經期待過一個生命，然後在一個比較艱難的時刻，我們失去了，再用了好些日子，找回生活的平衡，努力互相成為對方快樂的電池。」

黃翠如曾經懷孕但意外失去

原來黃翠如曾經懷孕但意外失去，事隔多年又意外地迎來上天給她的禮物：「神為我們再送來彩虹的禮物，每天，帶着感恩而又有一點忐忑的心，滿載着愛，日夜期待。沿途得到大家的祝福，我們其實心裏很感激，也很需要，謝謝您們。把我們這個家的一個小故事分享，同時也想跟經歷過失去的父母互相加點力量，我們明白那種不能言語的傷痛，但也希望大家相信，日子一定會更好的。生命中不需要童話，但願在我們的生活裏，尋找到希望。願祝福降予每個家。」不經不覺兒子「蕭哈哈」已經一歲多，他的萌爆靚仔樣融化網民。

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