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郭秀雲談《東周刊》獨家爆龐景峰失戀兼日打三份工 揚言唔阻止兒子成長：玉不琢不成器

影視圈
更新時間：17:45 2026-06-05 HKT
發佈時間：17:45 2026-06-05 HKT

郭秀雲（Sharon）今日出席《第13屆優質宇物用品展2026開幕禮》，提到早前《東周刊》獨家爆郭秀雲兒子龐景峰與媽媽郭秀雲鬧翻後搬出豪宅，跟同居女友劉溫馨分手後被趕出住所，要獨居工廈，為生計而日打3份工，對此，坦言無計，畢竟是男仔捱得到：「大個仔啦！我自己13、4歲喺美國做嘢，巳經有人工畀媽咪，加入電影圈都有，寄錢畀媽咪，但我無畀呢啲壓力畀囝囝。如果我太過理佢，覺得係阻止佢成長，玉不琢不成器，一定要做嘢先學到嘢。」

Andrew和愛犬已搬往紅磡區一個大型屋苑。
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Andrew被劉溫馨分手。
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龐景峰是郭秀雲與前夫錢小豪的兒子，母子關係麻麻。
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有志氣的龐景峰轉型做企業家有滿足感。
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郭秀雲不清楚兒子辦武術學校而欠債

談到兒子跟劉溫馨分手，郭秀雲說：「邊個未經歷過失戀呀！做人就要經歷呢啲嘢啦！如果無經歷過係超級幸福。」她又不清楚龐景峰因舉辦武術學校而欠債，表示兒子未有跟她提及過，相信兒子長大會懂得自己處理。

郭秀雲否認丈夫龐傑欠債官司

提到有指她的老公龐傑涉嫌拖欠一間投資公司逾9100萬港元而遭追討。郭秀雲說：「據我所知個官司無發生過。」

郭秀雲座駕遭破壞報案後無果

另外，早前郭秀雲因協助尋找失蹤鸚鵡，其座駕竟在元朗被人蓄意破壞，車頭位置更留下一張帶有威脅成分的字條，內容寫道：「八婆比番隻雀，不比，下次弄人。」隨即報案求助。她說：「我有打去CID部門，應該查唔到任何線索而不了了之。但我唔會太擔心會危險，有動物需要我就忍唔住幫忙。」
 

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