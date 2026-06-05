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《壯志凌雲2》James Handy寓所外遭亂刀殺害終年81歲 疑兇為女友44歲兒子警方調查犯案動機

影視圈
更新時間：20:30 2026-06-05 HKT
發佈時間：20:30 2026-06-05 HKT

美國賣座電影《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）的81歲資深演員James Handy，於當地時間周三（3日）在洛杉磯寓所遭人亂刀刺死。當地警方證實，疑兇為James Handy女友的44歲兒子，James Handy離噩耗曝光後，震驚不少網民。

綜合美媒報道，洛杉磯警方於周三上午接獲報案，指當地一處住宅發生暴力襲擊事件。警員趕抵現場後，發現81歲的James Handy倒臥在寓所前院，胸部遭受多處嚴重的刀傷，當時已神智不清。救護人員隨即將James Handy緊急送往附近醫院搶救，惜最終James Handy仍因傷重宣告不治。

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James Handy女友兒子主動自首

警方經調查後透露，被捕疑犯為44歲男子Michael Gledhill，正是James Handy女友的親生兒子，案發時與母親共同居住在上址。案發後，有指Michael Gledhill並未逃逸，反而主動自首，於當日早上報警：「我是人之子，我剛殺了罪之人。」Michael Gledhill更在警方到場時，揮手示意自己是報案人。

洛杉磯警方目前已將Michael Gledhill拘捕，並以謀殺罪名對其作出起訴，保釋金高達200萬美元（約1,560萬港元），警方暫時未有公開疑犯的行兇動機，要作進一步的深入調查。

James Handy入行半世紀

於紐約出生的James Handy，自70年代出道，生前曾參演逾百部影視作品，包括多部經典美劇，如《X檔案》（X-Files）、《高校貴族》（Beverly Hills, 90210）等。而電影方面，James Handy曾演出《逃出魔幻紀》（Jumanji）、《盧根》（Logan），並在《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）中飾演酒保，是荷李活的著名綠葉演員。

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