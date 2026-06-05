Ivy So蘇雅琳爆與蔡俊彥「未完待續」 新歌MV再度同框世紀拖手 不滿被叫「Ivy姐姐」：好煩呀嗌到我好老

COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）、王偉俊（Teller）、男子組合Zpot成員關曉隆（Bosco）及周德誠（Gordon）出席時裝品牌活動，以Hip-hop風格造型登場，吸引過百粉絲到場圍觀支持。Ivy So受訪表示親身在三套造型中挑選最舒適自在的一款，未有揀選品牌最標誌性的胸前鏤空上衣，但笑言一向無懼性感：「留返上台時候着，有距離可以性感大膽啲！我唔怕露嘅，但都會怕醜。」Ivy So為迎接夏日，亦在現場看中幾款比堅尼，但Ivy覺得人在國外較少人行注目禮，才能較放鬆自在身穿比堅尼曬太陽。

蘇雅琳爆芯駖考獲水肺潛水牌

Ivy So透露今年工作日程較忙碌，暫時未打算外遊，前年到國外潛水後，至今仍未能安排：「我必須爆料芯駖已經考到水肺潛水牌照，暫時得佢同阿Day（許軼）兩隻腳。」亦有興趣跟林家熙（Locker）、邱彥筒（Marf）於冬季出發滑雪。

蘇雅琳預告MV未完待續有下集

Ivy So早前推出新歌《原地拖手》，MV請來劍擊運動員兼新晉歌手蔡俊彥（Ryan）客串擔任男主角，但僅於結尾出現數秒戲份，Ivy表示Ryan當時忙於備戰，強調：「其實未完待續！」將會在稍後推出的新歌MV再度同框：「呢個禮拜就知！都係兩個人嘅感情關係，呢個故事其實仲有下集嘅！」更透露或會在MV裡世紀拖手。蔡俊彥近日受訪提起蘇雅琳均以「Ivy姐姐」稱呼，Ivy故作不滿表示明明自己年紀較輕：「佢聲稱我係前輩，好煩呀嗌到我好老！但冇嬲嘅，我心態年輕冇咁小器！」Ivy反而對Ryan拒絕拍攝COLLAR跳舞短片感不滿，笑指他以不懂跳舞推卸：「求下Ryan哥哥陪我一齊跳呀。」另外亦有意與Ryan合作在COLLAR頻道拍攝《拍一日拖》短片，前提是MV點擊率要破百萬。