莊思明8.2結婚丨楊明曾歷生意失敗入獄打擊 莊思明拍拖10年不離棄患難見真情

馬來西亞拿督千金莊思敏（Jacquelin）的39歲胞妹莊思明（Lisa），今日（5日）被《星島頭條》獨家曝光婚期，將於8月2日與45歲楊明結束愛情長跑舉行婚禮。莊思明與楊明拍拖長達10年，期間經歷過不少風雨，現今修成正果，可算是患難見真情。

莊思明楊明拍劇結緣

楊明與莊思明早年合作處境劇《愛．回家》，不時與同劇演員聚會，開始建立友誼。楊明曾在訪問中提到曾經約莊思明食飯，對方卻沒有應約，直到2016年莊思明主動相約，二人發現有共同話題，逐漸了解後由朋友變成戀人。莊思明曾大讚楊明非常單純，亦容易快樂，就算感到不快樂，很快便沒事。

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與莊思明拍拖後，楊明有感做演員收入不穩定，為儲老婆本，曾在2018年涉足飲食界，投資7位數與友人合作開燉湯店，曾急速擴張至近10間分店，莊思明出錢出力支持楊明，更不時親自落舖幫手。但翌年遇上社會運動，加上疫情雙重打擊下，燉湯店最終全線結業，損失慘重。

楊明車禍官非身陷囹圄

莊思明與楊明拍拖以來面對感情最大的考驗，要數2020年8月楊明在半山馬己仙峽道發生交通意外，楊明駕駛時越過雙白線，並撞向防撞欄，警方到場後因楊明拒絕提供血液樣本被捕。楊明之後被控三項罪名，最終楊明承認不小心駕駛及車窗玻璃光度不足兩項控罪。法官有感楊明悔意只是一般，駁回上訴，維持原審裁判官判監禁18天和停牌兩年。楊明於2022年12月22日即時入獄。

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在楊明面對鐵窗生涯，經歷人生最黑暗時期，莊思明一直不離不棄，長達接近兩年半陪伴楊明出席每一次法庭聆訊。楊明服刑期間，莊思明更是不辭勞苦日日探監，給予楊明最大的精神支持。楊明出獄後，莊思明協助楊明重塑形象、重新出發。

莊思明喪父楊明陪伴打點

2023年初，莊思明的拿督父親莊寶與世長辭，楊明一直守護在側，更猶如「半個女婿」，全力協助莊家打理喪禮大小事務，還全程陪伴莊思明走出喪父之痛。經歷過生死離別，雙方早已視對方為終生伴侶，楊明亦曾多次公開承諾「非莊思明不娶」。

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而莊思明與楊明拍拖前，曾在2011年傳出與陳慧琳胞弟陳司翰相戀，但二人多度發生衝突，更有傳指莊思明曾被男方虐打，多度離合後分手收場。相反楊明的情史比莊思明非常豐富，2002年曾與陳敏之拍拖近兩年，2006年被揭與阮兒相戀，翌年又傳出與陳敏之復合，據指因楊明貪玩愛夜蒲，與陳敏之二度分手。

楊明曾洩床照悔婚

楊明於2008年有一圈外女友Elaine，網上更流出二人床照，楊明與Elaine分開後，2013年曾宣布與圈外女友Joanna結婚，只是在籌備婚禮期間因為爭執，最終結束三年情，當時楊明稱雙方性格不合：「如果結婚又離婚，問題仲大。」直至莊思明的出現，才令楊明修心養性。

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